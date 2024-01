Falleció la segunda mujer que ingresó con heridas graves, provocadas por arma blanca, al Hospital Uyapar.

La víctima arribó en horas del mediodía del día jueves, luego que su vecino con un machete la agrediera salvajemente y una segunda fémina murió antes de llegar al Hospital Dr. Américo Babó de la Ferrominera Orinoco.

El doble crimen tuvo lugar en la casa número 12, calle Puerto La Cruz de la urbanización Orinoco, parroquia Cachamay de Puerto Ordaz.

Trascendió que José Luis Flores de 62 años, ya les había advertido a las víctimas de lo que podría ocurrir si continuaban hostigándolo.

Según, versiones de algunos vecinos el día 31 de diciembre María Enriqueta Cañas y Tibisay Eladia Rojas, ambas de 64 años de edad, mojaron con agua al inquilino; también, supuestamente lo insultaron, ellas querían que se fuera de la vecindad en donde todos residían.

Al parecer, después del referido encontronazo, “Pedro” desempolvó el machete y comenzó a sacarle filo, cuenta uno de los testigos.

Desenlace fatal

El sexagenario laboraba de vigilante en una empresa, el día jueves cuando llegó del trabajo, pasadas las 10:00 de la mañana, aparentemente el par de mujeres inició el acoso contra el vecino, a eso de las 12:00 del mediodía, el hombre cegado por la ira, cogió el machete y arremetió contra las féminas.

Una de las víctimas quedó mortalmente herida al lado de una de las habitaciones y la trasladaron al Hospital Dr. Américo Babó de la Ferrominero Orinoco, pero llegó sin signos vitales; mientras que Tibisay, la atendieron en el Hospital Uyapar y muere posteriormente.

Cuentan lugareños que en la residencia habitan aproximadamente ocho personas, todas en situación de inquilinos.

Supuestamente el dueño de la vivienda se desentendió de este sitio hace algunos años.

Unos a favor y otros en contra

Habitantes de la calle Puerto La Cruz, entre otros repudiaron el suceso, sin embargo, algunos vecinos indicaron que “José” era una persona tranquila; además, afirmaron que las mujeres provocaron a esta persona.

“En muchas oportunidades advertimos a María y a Tibisay que no se metiera con este hombre y que lo dejaran tranquilo. Pedro, es una persona callada, no se metía con estas mujeres”, aseguró un vecino que no quiso identificarse.

José Flores, será presentado por el Ministerio Público en un tribunal de control por los delitos que cometió.