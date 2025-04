Kristen Stewart dio el “sí” a su prometida Dylan Meyer en una ceremonia íntima celebrada en Los Ángeles. Stewart, de 35 años, y la guionista, de 37 lucieron felices y radiantes en múltiples imágenes publicadas en TMZ (las fotos aquí).

Stewart y Meyer hicieron oficial su relación en Instagram en octubre de 2019 y se comprometieron en 2021. Durante una aparición en The Howard Stern Show de SiriusXM ese año, Stewart bromeó diciendo que Meyer, de 37 años, hija del guionista nominado al Óscar Nicholas Meyer, se le adelantó y fue ella quien le pidió matrimonio.

«No es algo que se dé por sentado, ¿sabes a qué me refiero? Con dos chicas nunca se sabe quién va a cumplir con los roles de género, y nosotras no hacemos eso ni pensamos en esos términos», explicó la actriz al presentador Howard Stern. “Estuve bromeando un poco, diciendo: No, yo quiero ser la que lo proponga, quiero que me lo propongan a mí, y entonces ella lo hizo realidad. Fue bonito”.

Más tarde, Stewart, quien dijo aseguró que su relación con su coprotagonista Robert Pattinson nunca fue real, declaró en el programa CBS Sunday Morning que la boda “será cuando tenga que ser”, y añadió: “Pero tampoco quiero estar comprometida durante cinco años. Queremos hacerlo, ¿entiendes lo que quiero decir?”.

Aunque la pareja ha mantenido su relación bastante privada a lo largo de los años, han ofrecido raras pinceladas de su historia de amor.