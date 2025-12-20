Una serie de consideraciones ha planteado Asosiderúrgico, organización de los accionistas Clase B Activos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), entre las que destacó presentar ante la Mesa de Negociaciones y presidente de CVG la solicitud de un adelanto de seis mil dólares, que se rija por la tasa del Banco Central de Venezuela, en base a la venta de las acciones, informó Hermes Rodríguez, presidente de la mencionada Asociación Civil.

Asosiderúrgico representa a los accionistas Clase B de Sidor, que está conformado en este momento por 3650 personas.

«Representamos en acciones un millón 300 mil acciones clase B», afianzó el máximo directivo de esta asociación, que busca tratar de satisfacer los anhelos de los trabajadores vinculados a Asosiderúrgico.

«En esta oportunidad queremos dirigirnos a Héctor Silva, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y Ministro de Desarrollo Minero Ecológico, para solicitarle una respuesta sobre la solicitud que se le hizo el 11 de septiembre», dijo Rodríguez.

22 minutas cumplidas

Al mismo tiempo, apuntó que «nosotros los accionistas Clase B, en reunión que hemos llevado a la Mesa Técnica, se han firmado más de 22 minutas», dando respuesta a «cada uno de los términos y condiciones que se tenían como diferencia entre el Estado venezolano y los representantes de los accionistas «.

Rodríguez recordó que esas minutas «se han terminado y todos los puntos, cerca de 20 puntos, se les ha dado totalmente respuesta, quedando un solo punto pendiente: cuantificar entre las partes, el valor de las acciones Clase B».

Asimsimo, explicó que «nosotros siempre hemos manifestado que el principio de reclamo es que se nos cancele en los mismos términos y condiciones que se les canceló al Consorcio Amazonia en 2008 y bajo el principio legal de la fundamentación del artículo 282 del Código de Comercio»

Rodríguez detalló que el mencionado artículo establece que «se le tiene que cancelar a aquella persona que decida vender sus acciones en los mismos términos y condiciones que se les vendieron al Consorcio».

«Ese artículo fundamenta el objeto y causales de la venta, el primero que tienen en este momento que es el de manifestar la venta de las acciones y nosotros lo hicimos y que se tiene que cancelar en el último estado contable, auditado por un auditor externo que también se dio en ese oportunidad, dejando claro que no existe ningún documento desde el 2008 que que tenga la auditoria», prosiguió.

Petición al presidente de la CVG

De igual manera, el presidente de la organización laboral guayanesa solicitó «como una carta abierta al ciudadano presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que deba considerar los siguientes términos y condiciones en los cuales se encuentran los accionistas Clase B.

«El primero, existe una Ley de Adulto Mayor la cual nosotros estamos invocando, para que se considere toda la cantidad de los 6226 accionistas Clase B; segundo el tema de la edad, el promedio de la edad de los accionistas Clase B está entre 70 y 90 años de edad; la cantidad de personas que tienen problemas renales y problemas de salud», prosiguió.

Rodríguez aseguró Rodríguez que «la mencionada propuesta tiene como metodología que se cancele en moneda de circulación nacional como un adelanto lineal, para todos los Accionistas Clase B, según la Base de datos, entregada por la CVG, a la Asociación ASOSIDERURGICO y la COMISIÓN ÚNICA», donde están conformados los 6226 accionistas».

A su vez, resaltó que «siempre y cuando tengan la cantidad de acciones necesarias para proceder en el adelanto solicitado por cada titular, dejando constancia, que una vez acordado el valor final de las Acciones Clase B, y se establezcan los términos y condiciones finales entre las partes, donde puedan realizar inmediatamente, los mencionados descuentos, por los adelantos correspondientes, a cada accionista».

Cantidad de acciones

También se explicó el tema de los titulares «que tengan una mínima cantidad de acciones, a los cuales no se les pueda adelantar la totalidad del monto solicitado, se les dará lo correspondiente al número de acciones, que este ostenta, y que, por supuesto se le debitará de la totalidad, cuando se llegue a concretar la compra venta de todas las Acciones Clase B».

Cabe destacar que a los años por los que se cuentan estas propuesta que siempre las determinadas solicitudes están enmarcadas «en el Derecho Mercantil con el propósito de buscar un mecanismo de avance, alternativa, que nos permita continuar el proceso de negociación para establecer los términos y condiciones, respecto al valor de las acciones clase B, que llevamos hasta ahora, trabajando en equipo, la Corporación con la Asociación Asosiderúrgico y la Comisión Única, con el reconocimiento y respeto entre las partes, la continuidad en Mesa Técnica, y demás principios o términos y condiciones», concluyó.