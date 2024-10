Usuarios del Terminal de Pasajeros de Upata, fueron sorprendidos al momento de cancelar un pasaje para San Félix otras a Puerto Ordaz, los cuales subieron un 30%, lo que estaba estipulado, tarifa que aún no ha salido en Gaceta Oficial, por tanto, hacen un llamado a la autoridad del municipio Piar, visitar el lugar y observar la situación que se está presentando desde hace unos días.

Los afectados mencionaron que un pasaje en bus tenía un costo de 80 Bs, ahora fue aumentado en 120, mientras que en carro por puesto a San Félix tiene un costo de cinco dólares, y Puerto Ordaz en 10$.

Pablo Lezama, quien estaba en el Terminal de pasajeros, expresó su indignación y solicita que los órganos en esta materia deben pronunciarse, “no se justifica que el dólar suba y todos aumenten, en el caso de los transportistas, no deben hacer tal acción”.

Sin respeto a la Gaceta

Lorenzo Bolívar, otro de los afectados no está de acuerdo en que los choferes deban aumentar cada vez que suba el dólar, “a pesar que hay un decreto, los conductores no respetan lo que dice la Gaceta, todas las semanas debo viajar hasta Caroní, ahora con esta subida del pasaje, tendré que coordinar las salidas porque el presupuesto no da”.

Así como el usuario, existen muchos ciudadanos que viajan diariamente, sobre todo los estudiantes a sus universidades, pero, el precio del pasaje va subiendo y esta situación está preocupando a los usuarios y pasajeros.

Para otros ciudadanos, la molestia ha sido mayor, pues, indican que, para subir el precio del pasaje, es necesario que también se incremente el valor del salario minino, mientras que los choferes de las unidades de transporte manifestaron que deben hacer frente a los gastos que deben costear, tomando en cuenta el alto precio de los repuestos y la necesidad de adquirir gasoil en el mercado negro.