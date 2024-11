El Gobierno australiano ha avanzado en su intención de restringir el acceso de menores a las redes sociales, estableciendo una edad mínima de 16 años.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que esta medida es para proteger a los niños de los daños que las redes sociales pueden causarles.

«La responsabilidad no será de los padres o de los jóvenes. No habrá sanciones para los usuarios», aclaró Albanese.

Responsabilidad de las plataformas

Según el proyecto de ley, plataformas como Facebook, TikTok e Instagram serán responsables de limitar el acceso a menores de 16 años y se enfrentarán a multas significativas si no lo hacen.

El proyecto cuenta con el apoyo de los dos principales partidos australianos y será presentado esta semana a los líderes regionales y territoriales, llegando al Parlamento a finales de noviembre.

Las plataformas tecnológicas tendrán un año para implementar la restricción una vez aprobada la ley.

Algoritmos y contenido perturbador

Albanese argumentó que los algoritmos de estas redes ofrecen contenidos perturbadores a niños y adolescentes, quienes son muy influenciables.

«A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable», afirmó.

«Las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real», agregó.

Dudas y excepciones

El primer ministro explicó que la edad de 16 años se fijó tras una serie de comprobaciones durante pruebas realizadas por el Gobierno.

Sin embargo, la iniciativa despierta dudas entre los expertos sobre la posibilidad práctica de implementar un límite de edad tan estricto.

Toby Murray, investigador de la Universidad de Melbourne, comentó que los métodos actuales de verificación de edad no son fiables y pueden poner en peligro la privacidad del usuario.

Reacciones de las plataformas

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, expresó su intención de respetar cualquier limitación de edad que el Gobierno quiera introducir.

No obstante, su jefa de seguridad, Antigone Davis, advirtió que este tipo de leyes podrían no mejorar la situación de adolescentes y padres.

Por su parte, Snapchat remitió a un comunicado de la patronal sectorial DIGI, que alertó sobre la posible limitación del acceso a apoyo de salud mental para adolescentes.

Excepciones para plataformas educativas

El proyecto gubernamental prevé algunas excepciones para plataformas como YouTube, que los estudiantes pueden necesitar por sus deberes u otras razones.