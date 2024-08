De forma voluntaria, Avon Products, la empresa holding detrás de la reconocida marca de productos cosméticos Avon, ha iniciado el proceso para solicitar la protección del Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware en los Estados Unidos.

Esta medida se ha tomado con la idea de enfrentar las deudas pendientes y las disputas legales asociadas a sus productos de talco que contenían componentes contaminados que podrían causar cáncer.

Desde 2016, la compañía no ha vendido sus productos en Estados Unidos tras deshacerse de su negocio norteamericano.

Pese a que Cerberus Capital lo adquirió, Avon Products continúa formando parte de la empresa holding de la marca a nivel internacional.

Es importante destacar que las operaciones comerciales de Avon fuera de Estados Unidos no se ven afectadas por el proceso de reestructuración del Capítulo 11, y la operatividad en los mercados internacionales de Avon se mantiene sin cambios.

Por otro lado, se aclara que The Avon Company, la marca Avon en Estados Unidos actualmente propiedad de LG Household & Health Care, no tiene relación con ninguna otra entidad de la compañía y no está involucrada en el proceso de reestructuración del Capítulo 11.

Apoyo financiero

Natura & Co, el grupo brasileño que adquirió Avon en 2020 y es el mayor acreedor de Avon Products, ha mostrado su confianza en la compañía y ha comprometido un financiamiento de 43 millones de dólares como deudor en posesión (DIP), con el fin de garantizar la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones durante el proceso.

Además, se ha anunciado un convenio para la adquisición de las operaciones de compañía fuera de Estados Unidos por parte de Natura & Co, mediante una oferta de crédito de 125 millones de dólares, sujeta a un proceso de subasta supervisado por el Tribunal.

El presidente de Avon Products, John Dubel, ha señalado que estas acciones y la venta propuesta de las operaciones internacionales incrementarán el valor de los activos y permitirán enfrentar las obligaciones de forma organizada.

Por su parte, Kristof Neirynck, CEO de la marca, ha enfatizado que la marca continúa centrada en avanzar en su táctica comercial a nivel global, incluyendo la modernización del modelo de venta directa y la revitalización de la empresa para impulsar el crecimiento.