Fiel a su estilo directo, Bad Bunny ha dejado claras sus intenciones sobre lo que el público puede esperar de su próxima gira. Aunque la emoción por su regreso a los escenarios ha estado en ascenso, el cantante puertorriqueño precisó que su espectáculo no será un recorrido por toda su carrera musical, sino una experiencia centrada en su nuevo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

En una entrevista con la revista Variety, el intérprete de Monaco fue contundente: “Primero que nada, no soy Taylor Swift, quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera”.

Con estas palabras, el artista se desmarca de espectáculos como The Eras Tour de la cantante estadounidense, conocido por recorrer minuciosamente cada etapa de su carrera.

Un show alineado con la esencia de “Debí”

Lejos de las expectativas de un repertorio nostálgico o un repaso por sus grandes éxitos, Bad Bunny dejó claro que este nuevo espectáculo será una extensión conceptual de su más reciente trabajo discográfico.

“Sigue siendo mucho una gira para Debí, con algunas canciones más viejas incluidas”, comentó durante la entrevista.

Una invitación a una nueva etapa creativa

Bad Bunny ve esta nueva gira como una oportunidad para conectar con sus seguidores desde una faceta más íntima y artística, explorando los sonidos y emociones que dan forma a DeBÍ TiRAR MáS FOToS. La producción ha sido elogiada por su regreso a las raíces del trap latino, así como por su honestidad creativa, y ahora busca cobrar vida desde el escenario.

El cantante, fiel a su identidad artística, vuelve a desafiar las expectativas del mainstream con una propuesta que privilegia lo conceptual sobre lo comercial.