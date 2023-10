El popular programa Saturday Night Live hará su regreso a la televisión el 14 de octubre después de la conclusión de la huelga de guionistas de Hollywood. En su temporada número 49, contará con la presentación de Pete Davidson y la participación especial de Bad Bunny como conductor e invitado.

Este proyecto, que también incluirá a destacados actores como Michael Che, Mikey Day, Andrew Dismukes y Chloe Fineman, fue anunciado previamente por el medio especializado Deadline. Es importante destacar que este regreso no infringe las normas de la huelga que los actores han mantenido durante más de dos meses, y cuenta con el respaldo de su sindicato, SAG-AFTRA.

El apoyo de SAG-AFTRA

La institución SAG-AFTRA emitió un comunicado en su página oficial en el que expresó su apoyo a los miembros que participan en Saturday Night Live, asegurando que «no están infringiendo las normas de la huelga del SAG-AFTRA, y les respaldamos en el cumplimiento de sus compromisos contractuales».

Cabe señalar que los contratos del sindicato para programas de variedades y entrevistas, como el que rige para Saturday Night Live, son diferentes al Convenio de Televisión y Cine que actualmente se encuentra en negociación entre el SAG-AFTRA y los estudios de Hollywood.

Apertura con Pete Davidson

El episodio inaugural de esta temporada estará a cargo de Pete Davidson y contará con la destacada rapera Ice Spice como invitada musical. Además, en el episodio del 21 de octubre, se tendrá el placer de ver al talentoso cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Aunque el rapero ya había participado musicalmente en el programa en 2021, esta vez dará un paso más al debutar como presentador, añadiendo un toque especial a la noche.

La huelga de guionistas

El programa, creado por el visionario Lorne Michaels, es uno de los pioneros en retomar su programación habitual después de la huelga de guionistas. Otros programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Late Show with Stephen Colbert también han regresado esta semana.

La huelga del Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) finalizó oficialmente el 27 de septiembre, tras alcanzar un principio de acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que representa a los principales estudios de la industria.

El nuevo convenio colectivo que regirá el trabajo de ambas instituciones en los próximos años se encuentra en proceso de ratificación, y si no lo aprueban por sus miembros (cuyas votaciones se extienden hasta el 9 de octubre), la huelga podría reanudarse.

Mientras tanto, el SAG-AFTRA ha vuelto a la mesa de negociación con la AMPTP esta semana, en busca de un acuerdo que ponga fin a la histórica huelga que ha paralizado la industria de Hollywood, afectando el lanzamiento de películas como Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y Dune: Part Two.