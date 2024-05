El candidato de la Confederación Nacional Democrática (Conde), Benjamín Rausseo, reiteró este jueves que se mantendrá como candidato independiente en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Desde el sector Las Casitas en la parroquia la Vega de Caracas, Rausseo, conocido también por los venezolanos como el “Conde del Guácharo”, ratificó su participación independiente a la Presidencia de la Republica.

“A quienes me presionan, a quienes me critican, a los que me descalifican y me exigen que me pliegue a otra candidatura, y a todo el país (…) yo ratifico mi compromiso y determinación para seguir en mi camino como independiente a la presidencia de la República”, expresó.

Asimismo, invitó a los venezolanos a trabajar juntos, pasar la página y escribir un nuevo capítulo y ratificó que está dispuesto a reunirse con todos los sectores que hacen vida en el país.