Tras cinco años alejadas de los escenarios, la cantante estadounidense Beyoncé regresó a las escenarios en un espectáculo privado en un hotel de Dubai, sin embargo, su vuelta no fue lo llamó la atención de los fanáticos sino la cantidad de dinero que cobró por el mencionado show de 90 minutos.

Según la cadena británica «Sky News», la cantante recibió 24 millones por el evento privado de la presentación del Atlantis The Royal, lujoso resort en la ciudad Dubai, que también asistieron celebridades como Kendall Jenner, Liam Payne, Ronan Keating, entre otros.

De acuerdo, a las imágenes compartidas en redes sociales, el «performance» de la estadounidense se llevó a cabo por todo lo alto, pues la misma estuvo sobre una plataforma que la elevó por los cielos a varios metros, mientras que los fuegos artificiales alumbraban su entrada y el público gritaba.

Una de las sorpresas ocurrió cuando la hija mayor de Beyoncé con el rapero Jay-Z, Blue Ivy se juntó en el escenario con su madre para interpretar «Brown Skin Girl» del álbum El Rey León: The Gift.

En el concierto privado, la multifacética hizo un repaso en su repertorio por algunos de sus temas más icónicos de su carrera.

El primer set interpretó: At Last, XO, Flaws and all, Ave Maria, Halo, Brown Skin girl, Be Alive, Spirit of range ela (firhaus orchestra), mientras en el segundo cantó: Otherside, Bigger, Spirit, Freedom, I Care, Beautiful Liar y Bwatwanis beek (firdhaus orchestra).

Para cerrar, le regaló un tercero a los asistentes con los temas: Crazy in love, Countdown, Naughty girl y Drunk in love.