El futuro de Blade en el Universo Cinematográfico de Marvel se vuelve incierto tras la decisión de Disney de sacarla de su calendario de estrenos.

La película protagonizada por Mahershala Ali, que originalmente iba a estrenarse el 7 de noviembre de 2025, ha sido reemplazada por Predator: Badlands, dirigida por Dan Trachtenberg, el mismo que estuvo detrás de la exitosa Prey.

Muchos ya sospechaban que Blade no llegaría a su fecha de estreno en 2025. Marvel tiene otros tres grandes estrenos previstos para ese año (Captain America: Brave New World, Thunderbolts y The Fantastic Four: First Steps), todos ya en etapas avanzadas de producción.

Sin embargo, Blade ha tenido múltiples complicaciones, incluyendo la salida de su más reciente director, Yann Demange, en junio.

Compromiso de Marvel

Aunque la eliminación de una película del calendario de estrenos suele ser una mala señal, no significa necesariamente que el proyecto esté cancelado.

Marvel ha reiterado que sigue comprometido con hacer la película, pero no quiere apresurarse.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha señalado en varias ocasiones que la prioridad es hacer una película que cumpla con las expectativas, incluso si eso requiere más tiempo.

El regreso del universo Predator

En lugar de Blade, los fanáticos del cine de acción y ciencia ficción recibirán Predator: Badlands, que llegará a los cines en noviembre de 2025.

Esta película será una secuela espiritual de Prey, aunque no seguirá directamente su trama.

Dirigida nuevamente por Dan Trachtenberg y protagonizada por Elle Fanning, el filme se ha rodado en Nueva Zelanda y, aunque forma parte del universo de Predator, se espera que explore nuevos territorios dentro de esa franquicia.

Nuevas fechas para Marvel en 2028

Además del cambio de planes para Blade, Marvel ha agregado tres nuevas fechas de estreno en 2028: febrero 18, mayo 5 y noviembre 10.

Aún no se han revelado detalles sobre qué películas ocuparán estos espacios, pero los fanáticos ya están especulando sobre posibles nuevas entregas de sagas conocidas o incluso proyectos completamente nuevos.

Prioridad en la calidad

Con esta reestructuración, Disney y Marvel dejan claro que su prioridad es la calidad sobre la velocidad, mientras el universo de Predator sigue expandiéndose.