Desde la plaza Bolívar del municipio Caroní, la gobernadora Yulisbeth García lideró en compañía del G/D Miguel Antonio Yilales Arteaga, comandante de la ZODI Bolívar, la activación de la Operación Defensiva Territorial contra la Campaña Aérea.

García aseguró que esta instrucción del presidente Nicolás Maduro sigue el Plan Independencia 200; en defensa de la patria y en perfecta fusión popular-militar-policial, “el estado Bolívar cumplió la orden, presidente Nicolás Maduro, para ir contra la campaña aérea”.

La líder regional afirmó que Bolívar está a disposición del Plan Independencia 200 para defender la patria en cualquier circunstancia y de cualquier amenaza, “seguimos en resistencia y en ofensiva permanente, en la activación y supervisión del Comando de Defensa Integral (CODI)”, reiteró.

García resaltó que lo más importante es aumentar el poder de combate en defensa de la soberanía y de la paz para disminuir las acciones del enemigo en su campaña aérea.

16 tareas

Por su parte, el G/D Miguel Antonio Yilales Arteaga, comandante de la ZODI Bolívar, aseguró que tienen 16 acciones para garantizar la defensa de la patria y neutralizar las unidades enemigas, “desde el estado Bolívar le decimos al mundo que la independencia, la soberanía y la integridad no se negocian, se defienden”, finalizó.