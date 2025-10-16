La selección de fútbol femenino Sub 17 de Bolívar se alzó con el campeonato de los Juegos Indígenas, revalidando su título al superar en la final al combinado de Zulia en la tanda de penales 4-2, luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.
El partido se disputó en la cancha alterna del estadio Metropolitano de Lara.
Michelle Alí abrió el marcador al minuto 15, dándole la ventaja a las zulianas y con la que se fueron al descanso.
En la segunda mitad, Bolívar demostró su intención de remontar, consiguiendo el empate al minuto 46 por medio de Oriana López.
Sin embargo, Zulia no bajó los brazos y al 52 Areymar Ríos volvería a poner al estado petrolero arriba. La paridad no se hizo esperar y Nellisbeth Parejo sentenciaría el resultado final para llevar el cotejo a la tanda de penales.
Yelimar Centeno, Bernalis Viamonte, Oriana López y Crisol Pérez fueron las encargadas de patear los penales y no fallaron.
