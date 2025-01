Bravos de Margarita desplegó una ofensiva de 19 hits y derrotó 10-5 a Navegantes del Magallanes la noche del lunes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para quedar a tiro de su primera Gran Final en la LVBP.

El equipo dirigido por José Moreno consiguió su octavo triunfo en 13 juegos disputados en el Round Robin, para afianzarse en el segundo lugar de la tabla de clasificación, con 2.5 encuentros de distancia sobre las Águilas del Zulia y 3.0 ante el Buque.

Bravos, en el peor de los escenarios (si pierde los tres duelos restantes del Todos Contra Todos), sólo quedaría fuera de la serie del gallardete si los rapaces ganan los cuatro últimos duelos de la etapa.

Mientras que, los filibusteros necesitan vencer en los tres encuentros que les faltan en la fase, y esperar una serie de resultados, para forzar un eventual juego extra.

“Cuando jugaba en contra de los Bravos, siempre decía que es un equipo que venía creciendo, como en su momento lo hizo Caribes. Un grupo de muchachos que se fue desarrollando”, dijo Alexi Amarista a Efraín Zavarce, para la transmisión de IVC Networks, luego del desafío. “Al llegar acá, y confirmarlo, me sentí como en aquella época que marcó el inicio de los éxitos de Anzoátegui. Creo que las cosas se nos están dando y con el favor de Dios, estaremos en nuestra primera final”.

Amarista, se fue de 6-2 con un jonrón, dos carreras anotadas y una empujada, para engrosar su producción en postemporada.

“Mi principal aporte a este equipo es la experiencia”, afirmó el utility de 35 años de edad. “En aquel momento, yo era un novato en Caribes, pero a partir de entonces he construido una buena carrera, jugando mucho en postemporada. Eso me está ayudando”.

La ley del ex

Ocho de los nueve titulares en el lineup dispuesto por el mánager Moreno ligaron al menos un imparables, y seis de ellos al menos duplicaron (José “Tilín” Martínez de 5-3, Amarista, Juan Santana de 5-3, Carlos Pérez de 5-3, Rayder Ascanio de 5-4 y Herlis Rodríguez de 3-2).

El dominicano fue la figura productiva, al empujar cuatro carreras. Mientras que Ascanio cumplió con la ley del ex, al brillar tanto con el bate, como con el guante, en la tercera base.

“Sé que no soy titular en el equipo, pero mi actitud es la misma a la que tengo cuando juego. Llego temprano al estadio para esperar la oportunidad del mánager, y hoy me la dio”, comentó Ascanio a Zavarce. “Bateo mucho en la máquina, porque sé que en cualquier momento me pueden meter. A partir del quinto inning, cuando estoy como home club, salgo a batear con el hitting coach y ahí me pongo listo. Tenía una espina pendiente con Magallanes, y hoy me la pude cobrar, logrando la victoria”.

El infielder, quien jugó ocho campañas con el Buque y fue dejado en libertad a mitad de zafra tras no recibir muchas oportunidades de juego, se disfrutó una atrapada de espalda al home a un fly que conectó Eliézer Alfonzo Jr.

“Conozco este estadio. Jugué mucho tiempo acá, y sé cómo se mueve todo”, describió el oriundo de Mariara. Le salí (al elevado) en zona buena y entré en foul para agarrarla”.

Lo que viene

Bravos (8-5), viajará a Barquisimeto para enfrentar el martes a Cardenales de Lara, en el juego de la Divina Pastora, buscando su clasificación directa a la Gran Final, con Jesús Vargas como abridor.

Magallanes (5-8), se trasladará a Maracaibo para verse las caras con las Águilas, con Junior Guerra en el montículo.

Cardenales selló el boleto a la Gran Final

Cardenales de Lara se apoyó en dos gruesos ramilletes de cinco y nueve anotaciones para eliminar a Tigres de Aragua con paliza de 17-7 y sellar su pasaporte para acudir a la Gran Final, la séptima del equipo en los últimos nueve torneos.

Cardenales se impuso en su hogar del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez la noche de este lunes, gracias a un ataque de 16 imparables, que tuvo sus máximas expresiones con cinco carreras en el primer inning y nueve en el cuarto.

Para Lara fue su décimo triunfo en el Round Robin contra tres derrotas para acudir a su Final número 20, desde su primera en la temporada 1975-1976. Aragua, al quedar con balance de 4-9, quedó eliminado de todo chance para trascender a la última fase del torneo 2024-2025, toda vez que Bravos de Margarita se impuso a Navegantes del Magallanes en Valencia.

Henry Blanco, mánager del Cardenales, dirigirá su tercera Gran Final al hilo, una con Tiburones de La Guaira y las últimas dos con Cardenales.

Adrián Almeida (3-1) se apuntó la victoria, con el apoyo de cuatro relevistas. El quinteto recibió 12 incogibles por parte de los bengalíes.

Ben Holmes (1-2), zurdo como Almeida, salió derrotado al recibir ocho carreras, cinco de ellas inmerecidas. Fue socorrido por cinco compañeros desde el bullpen.

El juego consumió 3 horas exactas, frente a una concurrencia de 6.141 aficionados. Tigres cometió dos costosos errores contra uno del Cardenales, que el martes recibirá a Bravos en esta misma ciudad de Barquisimeto, en el Clásico de la Divina Pastora. Todo hace pensar que será un capítulo adelantado, entre los clubes que disputarán la Gran Final.

Dos racimos bastaron

Aragua inició auspiciosamente con una carrera en las piernas de Lorenzo Cedrola. Pero Lara respondió con cinco anotaciones. Ildemaro Vargas caminó, Gorkys Hernández logró infield hit con toque por la lomita. Harold Castro tocó, el antesalista recogió la bola y lanzó de memoria hacia una inicial que se encontraba desguarnecida. Ildemaro y Gorkys anotaron y allí comenzó la desgracia de los Tigres.

Más tarde llegarían sencillo de Danry Vásquez, doble de Hernán Pérez e imparable de dos carreras por parte de Alí Sánchez para coronar el rally.

Incogibles de Gorkys, Harold Castro y Rangel Ravelo, junto a elevado de sacrificio de José Rondón, pusieron las cosas 7-1

En el cuarto, con la pizarra 8-2, Lara fabricaría nueve carreras, su segundo gran ramillete del encuentro.

Frente a los relevistas Juan Romero, Carlos Suniaga y Eduardo Figueroa, Cardenales orquestaría la masacre que elevaría a 17-2 la diferencia. Danry Vásquez conectó triple productor de dos carreras, después de un boleto a Rangel Ravelo y un pelotazo a José Rondón.

Hernán Pérez, Jeckson Flores, Ildemaro Vargas y Gorkys Hernández combinaron sencillos, junto a un boleto para Alí Sánchez. Ello precedió a doble de dos carreras de Harold Castro por la izquierda.

Yonny Hernández, quien corrió por el golpeado José Rondón, respondió con imparable para remolcar a Castro. Luego de este imparable, después del desfile de nueve bateadores por el plato, Eduardo Figueroa pudo sacar a tres bateadores y concluir la larga entrada.

Aragua reaccionó en el séptimo con tres carreras y una en el noveno para el resultado definitivo 17-7.

Satisfacción y alborozo total

El circuito del Cardenales realizó varias entrevistas post juego. Humberto Oropeza, presidente del equipo, fue el primero en declarar.

“Hemos trabajado muchos años para lograr un equipo tan compacto como este. Con gran armonía. Somos ocho equipos en la LVBP y nosotros planificamos para buscar el campeonato y sin creernos invencibles. Eso sí, sin triunfalismos”, señaló el presidente del club.

Carlos Miguel Oropeza, gerente general, fue la siguiente voz: “Nos hemos enfocado y reinventarnos. Esta es una liga muy fuerte que nos obliga a renovarnos constantemente. Hay que hacer las cosas con cariño, con mística y ello lo hemos transformado en triunfos. Durante toda la campaña nos ajustamos y a veces pasábamos noches sin dormir. Vamos paso a paso, con la conciencia de que aún no hemos conseguido nada. Viene una etapa muy dura. Trataremos de hacer la mejor escogencia en el próximo draft”, expresó el directivo.

“El mensaje fue claro y bien recibido por los jugadores. El resultado está acá. Mantenernos unidos ha sido la clave. Tenemos un equipo en el terreno y otro muy fuerte en la banca”, aseguró el técnico.

Ildemaro Vargas, infielder y capitán del club, no podía quedar al margen.

“Lo importante es sacarnos la espina del pasado año. Tenemos las ganas de salir a ganar. Trabajamos fuerte para ir a Mexicali, en la Serie del Caribe”, dijo “Caripito” con convicción.

José Rondón, jardinero derecho y refuerzo llegado desde Leones del Caracas, dio a conocer sus impresiones.

“Recibí hoy un pelotazo. Pero estoy listo para volver mañana a la brega. Adolorido, pero con ganas de jugar. Es la primera vez que he sido tomado como refuerzo y quiero ser campeón”, dijo el productivo jugador.

El mánager Henry Blanco siguió en el temario.

“Tengo el equipo correcto para ser campeón. Estamos muy unidos. Y estamos listos para jugar la Final número 20 del equipo”, indicó exultante el estratega.

Arnaldo Hernández, el taponero refuerzo, dio a conocer que “estoy muy emocionado, pero tranquilo. Hay que asegurar el primer lugar y si comparo con lo ocurrido en los dos últimos años, en los cuales he sido finalista. Cardenales tiene el material necesario para salir campeón”.

Harold Castro, primer refuerzo tomado por los pájaros rojos, no disimuló su alegría.

“La energía es muy fuerte en este equipo. Debemos seguir enfocados. La mente la he adaptado a este nuevo equipo. Hablé con el mánager Henry Blanco, me asignó mi rol y lo he cumplido. Todos aquí hacemos el trabajo. Si mantenemos el nivel de juego, lograremos el objetivo”, afirmó el enjundioso utility.

Finalmente, el portorriqueño Ricky Bones, coach de lanzadores, cerró el desfile de declarantes

“Ha sido un trabajo arduo. Los receptores cumplieron a cabalidad y ayudaron a consolidar un pitcheo fuerte. Nuestro enfoque fue trabajar bien en los conteos. Hay que calmar al contrario y ese objetivo se logró. A ello agrega el liderazgo del mánager Henry Blanco. Nuestros lanzadores serán dosificados en los próximos días, pues necesitan un descanso”, advirtió el boricua, que también va a su tercera final seguida.