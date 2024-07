La última vez que Brianna Herlihy estuvo en Venezuela, tenemos que remontarnos en el años 2009 cuando era una pequeña de 11 años.

Con 26 años, la nacida en Estados Unidos con origen venezolano, regresa al país para debutar con la selección nacional femenina en los próximos torneos internacionales, la Copa del Mundo FIBA y el Campeonato Sudamericano.

Herlihy inició su etapa profesional hace dos años en Suiza y actualmente milita en el Club Baloncesto Alcobendas de España.

Brianna nació el 15 de mayo en 1998 en la ciudad estadounidense de Braintree, estado Massachusetts.

Hija del irlandés-estadounidense Thomas Herlihy y la venezolana Carmen, además es hermana menor de Bridget, también baloncestista profesional.

La pequeña del clan Herlihy frecuentó mucho Venezuela en vacaciones de verano o en Navidades, pues gran parte de su familia materna residen en el país.

«Yo he estado aquí mucho. Mis abuelos y mis tíos vivían en Caracas, también en Puerto La Cruz. He conocido esta ciudad. Sí se me han olvidado muchas cosas porque la última vez que vine era niña. Me siento muy feliz de estar aquí, de poder regresar. La ciudad (Caracas) me encanta», reseña la nota de prensa emitida por Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

Tanto su hermana como Brianna se formaron de manera paralela. En la secundaria Braintree, las hermanas jugaron juntas y se consagraron campeonas estatales e invictas.

Después, decide ir a la Universidad de Villanova en donde disputó cinco temporada, participando en un total de 106 partidos y conquistó cuatro Campeonato Nacional, dos en 2018 y dos en 2022.

Durante esa época, la estadounidense-venezolana sufrió una lesión de ligamento cruzado que superó de manera exitosa.

También finalizó una Maestría en Administración de Empresas, especializada en Finanzas y Bienes y Raíces.

Brianna siguió los pasos de su hermana, dedicándose al baloncesto profesional. Su madre ha cumplido un rol vital en la historia que le hizo regresas a Venezuela tras 15 años.

La atleta contó que su madre le propuso dicha posibilidad de jugar en Venezuela, facilitándole el contacto con la FVB, que la tomó en cuenta y está entre la preselección que prepara para el Torneo Preclasificatorio de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026 y Sudamericano 2024.

«Mi mamá me dijo que había una posibilidad (de representar a Venezuela) y me emocioné mucho. Siempre he pensado en jugar con Venezuela, que sería una oportunidad muy buena para representar a ese lado de mi familia. Estoy muy emocionada de estar aquí», dijo.

Primer entrenamiento y recibimiento del grupo

Herlihy llegó el pasado viernes 19 de julio al país y tuvo su primer entrenamiento con el grupo el día siguiente.

Cinco días compartido con el resto de sus compañeras, se sintió bien recibida.

«Me han recibido muy bien, todas muy simpáticas y amables. Cualquier duda que tenga, todas me ayudan. Me ha gustado».

Brianna fue «introducida» al baloncesto FIBA y a las experiencias que trae consigo. Ahora con Venezuela podría vivir en primera persona.

Cabe destacar que su hermana Bridget Herlihy representa al lado paterno de la familia con la selección nacional de Irlanda.

«Sí, nosotras hablamos mucho del baloncesto FIBA y de su experiencia en Irlanda. Me dice que es una experiencia única, puedes jugar contra países que nunca pensabas que podías conocer. A mí me emociona conocer diferentes países, su forma de jugar. Poder viajar a diferentes lugares; en México y Chile nunca he estado», relató.

Forma de jugar y adaptación al profesionalismo

En los primeros entrenamientos, Brianna demostró su versatilidad por la capacidad de desempeñarse hasta en tres posiciones distintas, dependiendo de la propuesta del director técnico Eduardo Pinto y las de sus compañeras.

Durante los primeros entrenamientos, Brianna ha mostrado versatilidad por la capacidad de desempeñarse hasta en tres posiciones distintas, dependiendo de la propuesta del profesor Eduardo Pinto y de las compañeras que tenga alrededor.

«Yo normalmente juego de cuatro o de cinco. Me encanta estar cerca de la cesta, peleando con las grandes y agarrando rebotes. Todo lo que es físico me gusta. Estoy trabajando en tirar más de tres y más constantemente de tres. Sí tiro, pero puedo mejorar un poco la consistencia», describió la atleta en cuanto a su manera de juego.

Brianna Herlihy como profesional

La menor de las hermanas Herlihy inició su carrera profesional hace dos años cuando debutó en Suiza, donde coincidió con su hermana.

Posteriormente, se mudó a España donde milita en el equipo de Alcobendas.

En su actual equipo, ha registrado 14.6 puntos, 8.5 rebotes, 0.9 asistencias y 1.1 por juego.

Sobre la adaptación, le ha encantado.

«Yo sigo jugando mi misma forma de baloncesto. Definitivamente, el nivel del baloncesto subió un poco, hay jugadoras que llevan jugando desde que eran chiquitas y tienen mucha experiencia, especialmente en su país. Sí era un cambio un poquito raro, tratar de jugar un baloncesto nuevo. Pero todo fino, me encantó!», finalizó.