La actriz y activista de los derechos animales Brigitte Bardot se encuentra internada en un establecimiento de recuperación, luego que la operaran hace unas semanas, pero su estado de salud no se ha agravado, indicaron fuentes de la fundación que lleva su nombre.

La propia intérprete francesa, de 91 años, considerada un mito erótico en los años 60, quiso publicar un comunicado desmintiendo los rumores que apuntaba a un agravamiento de su estado de salud e, incluso, su muerte.

«Se encuentra bien, recuperándose de forma satisfactoria, en un centro de recuperación», sin precisar dónde, aseguraron las fuentes, que indicaron que estaba «muy enfadada» tras ver las informaciones «alarmistas» sobre su estado de salud.

Ante ello, la Fundación publicó este domingo un comunicado en el que pidió que se tenga «la delicadeza de respetar su intimidad» y pidió «a todo el mundo que se calme».

«La señora Bardot quiere tranquilizar a todos los que se preocupan sinceramente por ella. Y les envía este mensaje: ‘Les manda besos a todos'», agregó.