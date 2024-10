La reconocida cantante Britney Spears, famosa por éxitos como «Baby One More Time», sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un anuncio inusual.

A sus 42 años, Britney Spears compartió que decidió casarse consigo misma, algo que muchos podrían considerar vergonzoso, pero que ella describe como «lo más brillante que he hecho» en su vida.

Un día memorable

En una publicación de Instagram del 20 de octubre, la estrella del pop reveló detalles de este singular evento. «El día que me casé conmigo misma», escribió Spears.

«Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!». El mensaje fue acompañado de un video en el que la artista aparece con un vestido blanco de satén y un velo de encaje, mientras de fondo sonaba la romántica «Fields of Gold», del líder de The Police, Sting.

Momentos difíciles

Los medios locales destacan que desde su separación de Sam Asghari en mayo de este año, no se le han conocido nuevas relaciones a la intérprete.

El actor solicitó el divorcio en agosto de 2023, poco más de un año después de su matrimonio en junio de 2022.

Antes de Asghari, Spears estuvo casada con Jason Alexander y Kevin Federline, con quien tiene dos hijos: Sean Preston Federline, de 19 años, y Jayden James Federline, de 18.

Más allá de los rumores

A pesar de las críticas y los rumores, Spears sigue mostrando su resiliencia y autoconfianza.

Este acto de Britney Spears de casarse consigo misma podría interpretarse como una declaración de independencia y autoaceptación, un mensaje poderoso en tiempos donde la opinión pública puede ser implacable.