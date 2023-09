Los usuarios o consumidores en el municipio Piar, manifestaron que no se justifica el alza en las proteínas de res y pollo, situación que está perjudicando los habitantes, pues, aquellos que cuentan con un sueldo mínimo de 130 Bs, no pueden gozar de una alimentación sana y balanceada, así lo manifestó Laura Zamora, quien añadió que al parecer no existe una dirección o funcionario, que verifique ¿por qué los precios altos en dichos productos?

Zamora mencionó, que el alza de estas proteínas afecta negativamente al 90% de los pobladores en Upata, “estoy optando por alimentos de menor costo, porque sólo cobro un sueldo mínimo el cual no me alcanza para nada, si compro carne, no me alcanza para mas nada, entonces opto por adquirir menudencias de pollo, misma que la consigo en 80 bs el kilo, mientras que el kilo de pollo esta en 140 Bs, y de carne de primera y segunda en 195 y 200 Bs”.

Fabiola Lezama, afectada comentó que ya no se puede consumir proteínas en su casa, “mi familia es de cuatro personas y si compro carne o pollo, no me alcanzará para el arroz, plátano y aliños, entonces sólo compro una sardina de lata y pastas, muchos alimentos han dejado de ser consumidos en mi familia por su alto costo”.

Carniceros afectados

Al tomar declaraciones a los carniceros, no quisieron identificarse, sin embargo, manifestaron que deben comprar el ganado en los corrales y ser pagado en divisas, “por los precios, hay una caída de consumo en y en el peor de los casos, genera una crisis de seguridad alimentaria, además, somos afectados toda la cadena productiva, aunque así no lo parezca, pues, en ocasiones la carne de res permanece varios días y esta por más que este refrigerada, se daña”, manifestaron.