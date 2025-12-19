Desde la entrada del semáforo del cruce entre la calle 7 del sector 1° de Mayo y la avenida Manuel Piar de San Félix, hasta la Panadería Horizonte comienza el deterioro de esta importante vía comercial de la comunidad.

Comerciantes se quejan por el número de huecos que existen en dicha arterial vial. Pedro Luis no encuentra una explicación a los tantos cráteres que hay en lo largo y ancho de la carretera: “Nunca había observado tanta desidia del gobierno por dar solución a los problemas que afligen a la gente”, apuntó.

Entre la Óptica Cabuka y el centro comercial que hace vida en la vía Manuel Piar, el abandono de la vía es inminente. Conductores que transitan a diario por la calle no pueden evitar caer en los múltiples huecos que se ensanchan a diario con ayuda del agua que se acumula en su interior.

Juan, quien tiene un puesto de comida cerca, aseguró que las autoridades gubernamentales conocen del problema, tanto de la gobernación como de la alcaldía de Caroní, pero nadie da respuestas.

Más adelante

Un parroquiano manifestó que en la siguiente cuadra, frente a la Licorería Hermanos Marcano, el problema es más grave. Al parecer, abrieron un hueco para solucionar un problema de agua en una de las viviendas y con unos neumáticos viejos taparon la abertura.

Otro ciudadano afirmó que la presencia de los cauchos viejos era para prevenir y evitar que conductores cayeran en dichos orificios.

El deterioro de la calle 7 avanza más allá de esta importante calle, que lugareños identifican como principal y en la que existe el mayor número de negocios, incluyendo la Clínica Manuel Piar.

Primero de Mayo abandonado

Ángel, con más de cuatro décadas habitando en esta zona, nunca había presenciado tanto deterioro en la comunidad. “Todas las alcantarillas del barrio desaparecieron, mientras que las calles se hallan llenas de huecos. El agua falla constantemente y no se diga la ausencia de la luz eléctrica hasta por horas, y nadie da respuestas”.

De acuerdo con declaraciones de varios residentes, a los bajones de luz y apagones del servicio, la falta de agua por tubería y calles en avanzado estado de deterioro, se les une otro problema, la basura comenzó a aumentar en las casas y esquinas del barrio.

Propios dicen que con la decisión de sacar a Fospuca del municipio, el servicio comenzó a ser otro grave problema en la comunidad.

Por último, vecinos de Primero de Mayo piden asfaltado para las calles, solución a la escasez del agua por tuberías y que la basura sea removida más seguido.