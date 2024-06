El callejón El Escondido, ubicado en Upata, comunica con los sectores Santa Eduviges, 14 de Febrero, calle Miranda y Barrio Moscú, sitio en que residen unas 30 familias y necesitan que las instituciones públicas mejoren su calidad de vida, ya que, no cuentan con algunos servicios como asfaltado en su calle, aceras, brocales, entre otros beneficios que son indispensables.

Luciano Méndez, quien reside en esa zona expresó que pide atención a sus necesidades, “requerimos que nos tomen en cuenta con un plan de asfaltado para este callejón, es sólo una calle, no pedimos mucho, así podremos contar con la recolección de basura que hace Fundación Yocoima, pues, motivado a que no contamos con nuestras calles en óptimo estado y que estamos como dice el nombre de este Lugar ESCONDIDO, no somos beneficiados con la recolección”.

Méndez resaltó, que un grupo de personas han solicitado al gobierno municipal, pero, siguen sin respuestas, a su vez manifestó, que no cuentan con aceras, ni brocales, “debemos colocarnos bolsas o cholas al salir de nuestras casas porque el barro que se forma en el callejón, hace grandes lodos”.

A su vez el vecino dijo que algunos vecinos deben quemar los desperdicios porque el aseo no pasa a realizar su trabajo, también otros habitantes comentaron que es necesario un patrullaje por esa zona, puesto que, algunos motorizados han tomado ese callejón como lugar de escape, además, las familias temen ser víctimas de atraco al salir por las noches, “la cantidad de maleza que existe en algunos puntos, hace pensar que sujetos se esconden en espera de que alguna persona transite por el lugar”, manifestaron.