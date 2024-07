Los lugareños del callejón Piar en Upata, se enfrentan a un grave problema con la falta de alumbrado público justo en un tramo donde está una canal que atraviesa varios sectores.

Esta situación ha generado temor entre los vecinos, aunado, a las molestias por parte de los transportistas y motorizados que por allí circulan, pues existen grandes huecos llenos de aguas acumuladas y hace que los vehículos caigan en los baches.

Yolanda Bermúdez, residente en esa zona expresó su frustración al respecto, “hemos solicitado a los líderes de calles y consejo comunal, lámparas para todo este sitio y aún no dan respuestas, los funcionarios de Corpoelec, manifiestan que no cuentan con dicho beneficio, ahora no sabemos a quien acudir para que nos den respuestas satisfactorias a este problema”.

La vecina dijo que otro de los problemas son los malos olores provenientes de una canal que allí se encuentra, donde algunas familias decidieron llevar sus tubos de aguas negras al conducto, lo que ha contaminado las aguas del Río Cupapuy que pasa por la canal.

“La maleza y los fuertes olores, son parte de nuestras quejas día a día, no podemos llamar a la radio porque las emisoras no reciben llamadas de denuncias, entonces a quien le llevamos las quejas, ni las autoridades nos escuchan”.

Necesidad de asfaltado

Al mismo tiempo, los vecinos hacen un llamado a las autoridades competentes para que se hagan cargo de las problemáticas, en especial el alumbrado público y asfaltado.

Destacan que transitar por las calles oscuras aumenta la preocupación que pueda ocurrir algún acontecimiento o hurto, asimismo, no contar con las calles en optimo estado, es perjudicial para los vehículos, pues, los repuestos de carros están por las nubes.