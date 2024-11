Familias del sector 3 de Mayo, informaron que tienen un aproximado de 15 años a más, sin recibir un “cariñito” sus calles internas, las cuales, están intransitables y ameritan ser recuperadas, para aquellos que residen en esa comunidad, ameritan que las autoridades den respuestas a los reclamos que llevan haciendo sus habitantes por mucho tiempo, asimismo, al problema de alumbrado en algunos espacios.

Caminar por las arterias internas de 3 de Mayo, requiere paciencia y tiempo, pues, se debe hacer en forma de zigzag, en aquellos sitios donde no existe aceras, ni brocales, Evencio González, expresó que en esa zona residen muchos funcionarios púbicos que trabajan en instituciones del Estado, y a pesar de que esas personas observan día a día, el mal estado de las vías, no hacen el menor esfuerzo en aportar su “granito de arena” y hacer que los entes den respuestas.

Caminar por las calles de esa zona se observó grandes grietas, huecos y en algunos puntos el asfaltado de perdió, situación que ha sido en muchos casos, desesperación para aquellos que tienen vehículos porque deben circular de forma lenta, esquivando a cada cierto tramo los huecos y grietas que existen en plena vialidad, “no se trata de mal poner una gestión, sino de hacer el llamado para que nos atiendan, sé que el gobierno actual puede hacerlo y tengo esperanza que este llamado llegará a donde tiene que llegar”, informó González.

Oscuridad e inseguridad

Vecinos que no quisieron identificarse por temor a represalias señalaron que existen algunas calles que no cuentan con alumbrado público, las lámparas fueron sustituidas en algunos potes, pero en otros no, por lo que la oscuridad de esos espacios, ha servido para que los delincuentes cometan sus fechorías, los cuales, no les importan si son personas adultas o menores de edad.