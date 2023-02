El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), Iván Puerta, prevé el cierre de, al menos 60 % de los restaurantes que iniciaron sus actividades en el año 2022, por desconocimiento del negocio.

«Los restaurantes que abrieron hace un año y medio, aproximadamente, y que son manejados por personas que no pertenecen al ramo pueden ser los que más riesgos tienen a desaparecer. De todas maneras, los índices de cierre no están disparados, pero sí prevemos que comience a ocurrir este año», dijo en una entrevista a TalCual.

Según Puerta, se trata de negocios que abrieron como una oportunidad en medio del contexto económico del país, pero que -a su juicio- no tienen la vocación como los que llevan años en este ramo.

«Muchos de los que entraron a este mercado en el último año y medio no forman parte del sector y no saben cómo funciona, este es un negocio que ha cambiado bastante y los márgenes (de ganancia) que se obtenían hace años no son ni la sombra de lo que son ahora. Si las personas no llevan muy bien todos sus números y su estructura de costos, es muy probable que puedan pensar en cerrar. Aquí yo he calculado que 60% de estos nuevos negocios no van a seguir funcionando», añadió.

El líder gremial sostuvo que es muy pronto para afirmar sobre una recuperación significativa del mercado, pese a la cantidad de restaurantes que han abierto en el país, especialmente en la región central, y alerta nuevamente sobre el riesgo que tienen los restaurantes en este 2023.

