El candidato presidencial opositor Daniel Ceballos prometió este lunes impulsar el turismo internacional en el Golfo de Venezuela -ubicado en el mar Caribe, en una zona limítrofe con Colombia-, en caso de ser elegido jefe de Estado en las elecciones del próximo 28 de julio.

Ceballos -citado en una nota de prensa de su partido, Arepa Digital- explicó que la localidad de Castilletes, que bordea el área del golfo y marca el hito número uno en la frontera colombo-venezolana, tiene un potencial «inmenso» para atraer a viajeros internacionales, tanto por las playas como por la «riqueza arqueológica».

«Es un lugar remoto pero lleno de oportunidades que aún no hemos sabido aprovechar plenamente. La soberanía en Castilletes es vital, si este lugar no existiera, el Golfo de Venezuela no sería nuestro, sino de Colombia», sostuvo.

Ceballos -el primer candidato presidencial de la historia en visitar el sitio, según el escrito- se comprometió a abordar, «de manera directa, las necesidades de las áreas más desatendidas del país».

«Como próximo presidente de Venezuela, pondré todo mi empeño en trabajar incansablemente para que Castilletes reciba la atención y el desarrollo que merece. Juntos lograremos que Castilletes sea un orgullo para todos los venezolanos y un destino reconocido mundialmente por su belleza natural y su rica herencia cultural», agregó el exalcalde.

A principios de junio, Ceballos remarcó la necesidad de «liberar de alcabalas y aduanas» los pasos limítrofes con Colombia, con la que Venezuela tiene una frontera común de 2.219 kilómetros.

«Tenemos que liberar la frontera para que la gente que produce papas, tomates o cacao pueda comercializar de manera libre», consideró el candidato, crítico de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).