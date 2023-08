Usuarios del servicio que ofrece la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en distintos sectores y parroquias de la ciudad comenzaron a reportar la falla e intermitencia del internet desde el martes, 15 de agosto, y no reciben respuesta de que puede estar ocasionando la falla.

«En mi calle tenemos la situación que una casa tiene, pero la de al lado no tiene internet, entonces cuando hacemos el llamado para saber qué está sucediendo, nadie nos da una respuesta satisfactoria», declaró Raul Yegres a Nueva Prensa Digital.

Este tipo de situaciones se ha «normalizado» en la mayoría de los hogares y negocios en la ciudad, y han comenzado a mostrar su molestia por la ineficiencia del servicio.

«El servicio está en decadencia, operadoras que no ayudan en nada y cada vez la velocidad de navegación es más lenta, pero si tienen la cara para hacer reajustes de precios en el servicio ABA», expresó una usuaria a través de Twitter.

Uno de los sectores que más reportes de falla del internet muestra es la urbanización de Los Olivos, ubicados en Alta Vista.

«Vecinos de Los Olivos siguen reportando fallas en la conexión a internet ABA Cantv, en la zona», publicó @LosOlivosInfo, cuenta informativa de la urbanización.

Así mismo, muchas de las quejas también provienen a la hora de hacer los reportes a través del número 0800 cantv00 (0-800-2268800) o 0-800-Empresa (0-800-3677372).

«Estuve todo el día tratando de hacer un reporte acerca de la problemática pero la operadora al otro lado de la línea, me mantenía en espera por una supuesta validación de información y luego de 20 minutos una voz automatizada me decía que los operadores estaban ocupados y que intentara más tarde», explico Militza Díaz, quien trabaja desde su hogar.

Por su parte Esteban Dalis quien vive en urbanización La Pastoreña de Unare, destaca que en su caso, la línea telefónica recibe llamadas, pero al momento de tratar de comunicarse, la operadora automatica informa que el servicio esta suspendido por deuda. «Es imposible que yo este cortado por no pagar, porque recien cancelé el servicio, y al ingresar a mi banco me refleja cero bolivares en deuda. Hice el reporte hace una semana y no he tenido respuesta».

Es por ello que se le hace un llamado a Cantv a que revele información sobre que puede estar sucediendo para calmar las ansias de sus usuarios.