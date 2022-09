Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.

Jeremías 29:13 NVI

https://bible.com/bible/128/jer.29.13.NVI

El versículo de hoy está en el contexto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. El Señor a través del profeta anima al pueblo a tener una fe vigorosa, ya que cuando se les haya cumplido su tiempo de destierro en Babilonia, el Señor los visitará, y hará honor a su promesa en favor de ellos, y los hará volver a Jerusalén.

Así como el pueblo de Israel, hoy día nosotros vivimos tiempos de aflicción y de muchas pruebas, nos es necesario fortalecernos en la Palabra de Dios, la Biblia, debemos también cada día avivar nuestra fe, y buscar al Señor con gozo y esperanza de que sus promesas las cumplirá. No importa lo que estemos viviendo hoy, busquemos al Señor con todo nuestro ser, y Él se dejará encontrar y nos inundará con paz.

¡Gracias, Señor por amarnos con amor eterno, solo Tú eres bueno!

Pr. José N. Corrales

