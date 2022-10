—Ven —dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: —¡Señor, sálvame!

Mateo 14:29 – 30 NVI

https://bible.com/bible/128/mat.14.29-30.NVI

El miedo cuan león rugiente busca detenernos, inmovilizarnos, afectar nuestro pensamiento, y que a nuestra mente llegue el caos, que nos impida seguir creyendo en las promesas de la Palabra de Dios, y que nuestra mirada se aparte del Redentor.

El pasaje de hoy está en el contexto de la caminata que Jesús realizó sobre las aguas para llegar a la barca donde estaban sus discípulos, la cual ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo en seguida: ¡Cálmense! Soy Yo. No tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres Tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo ven.

Pedro me recuerda perfectamente a mí, con mis ojos puestos en Jesús, impetuoso, deseoso de hacer la voluntad de Dios, más ante las circunstancias opuestas, al sentir el viento fuerte, y vivir el día malo, tuve miedo, terror, aparté mis ojos del Señor y comencé a hundirme.Más en el momento de mayor dolor y opresión, Jesucristo no me dejó solo, vino a mi encuentro me tendió la mano y me sujetó, impidiendo que me hundiera.

Debemos estar claros que en este mundo tendremos aflicción, que el maligno siempre buscará destruirnos, más si el Cristo Redentor, el Todopoderoso es nuestro Dios, Él siempre estará a nuestro lado, por eso debemos fortalecer nuestra fe con las promesas de su Palabra, y recordar cada día como el Señor nos ha ayudado, guardado, fortalecido, y cuidado a nuestra familia, porque nuestro Dios es bueno con nosotros cada día. ¡No dejemos que el miedo nos hunda, abramos nuestra boca para honrar y glorificar al Dios Eterno!

Pr. José N. Corrales

[email protected]

@pastorcorrales