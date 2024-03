Mateo 25:23 RVA2015

[23] Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor».

https://bible.com/bible/1782/mat.25.23.RVA2015

Algunos hijos de Dios luchan con las dudas que el maligno pone en sus mentes en cuanto a su destino eterno.

Ellos han expresado que han reconocido su condición pecaminosa, han pedido perdón al Señor, y sinceramente han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Lo cual según la Escritura les da la potestad de ser hijos de Dios.

Si has creído en Cristo verdaderamente y lo has recibido como tu Señor y Salvador, más luchas con pensamientos de duda acerca de tu destino eterno, déjame decirte que eso es una mentira del maligno a la cual no debes darle más lugar en tu mente.

El Señor Jesucristo expresa lo siguiente: Juan 10:27-28 RVA2015 [27] Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las conozco, y me siguen. [28] Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.

Nuestra salvación no depende de las buenas obras que hagamos ni de cuan preparado me sienta para ir al cielo; si eres hijo de Dios tu salvación está exclusivamente en las manos del Redentor, de las cuales nada ni nadie puede arrebatarla.

Vivamos nuestra vida con gozo y alegría, pues el Señor nos ha dado una vida en abundancia.

Pronto llegará el tiempo en que nuestro Dios nos dirá: Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Padre es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre.