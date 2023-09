Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine.

1 Corintios 6:12 RVC

https://bible.com/es/bible/146/1co.6.12.RVC

Hay personas que piensan que al llegar al evangelio se nos da un listado de cosas de las cuales no podemos participar, es decir que el evangelio consiste en prohibiciones.

Nada más alejado de la realidad que esa interpretación, Jesús en una oportunidad expresó: y conocerán la Verdad, y la Verdad los hará libres. San Juan 8:32 RVC, entonces el evangelio no es más que conocer la Verdad que nos hace libres del pecado y de la muerte.

Según el pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos indica que todo nos está permitido, pero no todo nos conviene, así mismo indica que nos está permitido todo, pero no debemos dejar que nada nos domine.

Entonces, si estamos claros que antes de aceptar el llamado del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que a lo bueno llama malo, y a la perversión la pretende instaurar como norma de vida, debemos comprender con facilidad que no nos conviene ni debemos dejar que nos esclavice de nuevo este mundo.

Debemos seriamente enfocarnos en seguir a Cristo, cumpliendo sus mandamientos, y buscando el Reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá a nuestra vida todo lo necesario. ¡La Palabra de Dios es una lámpara a mis pies; es la luz que ilumina mi camino!

Pr. José N. Corrales

[email protected]

@pastorcorrales