Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.

Juan 15:9 NVI

https://bible.com/bible/128/jhn.15.9.NVI

La Biblia nos muestra que Dios es amor, y que Él nos amó tanto que dio a su Hijo Unigenito para morir en la cruz por todos nuestros pecados, y todo el que cree en Él no se pierde, más tiene vida eterna.

El amor dado por Dios es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.

El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

El amor jamás dejará de ser, porque Dios es amor. Permanezcamos en Cristo, amémonos sin condición, como Dios nos amó.

¡Afirmémonos en el amor, ya que es el vínculo perfecto!

Pr. José N. Corrales

