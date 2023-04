Y cuando Yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que Yo Soy el Señor.

Éxodo 7:5 NVI

https://bible.com/es/bible/128/exo.7.5.NVI

El pasaje de hoy es parte de una conversación del Señor con Moisés, donde el Todopoderoso le explica a su siervo, sobre todo lo que Él hará en Egipto antes de que su pueblo Israel pueda salir a adorarle en el desierto.

El Señor le explica a Moisés que Él lo pone por Dios ante el faraón; y su hermano Aarón será su profeta. Le dice que endurecerá el corazón del faraón, y aunque hará muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso.

Entonces Dios descargará su poder sobre Egipto; ¡con grandes actos de justicia sacará de allí a los escuadrones de su pueblo, los israelitas!

Moisés estaba dudoso de su efectividad en la gran tarea que el Todopoderoso le había encomendado, tenía temor, su autoestima no era la mejor y no deseaba estar enfrentándose al rey de la potencia militar de la época.

Muchas veces me he sentido como Moisés, ¿Por qué el Señor me manda a mí? ¿Por qué me escogió para esta misión, si hay otros mas preparados? ¡Yo no tengo los dones suficientes, ni toda la fe necesaria!

Esas son algunas de las preguntas y afirmaciones que hago muchas veces ante el Señor, y es allí en esos momentos que decido refugiarme en la intimidad con Dios y su Palabra.

Y entiendo que no depende de mí ni de ti la tarea encomendada por Dios; tú y yo solo debemos ser obedientes y diligentes en cumplir el mandato del Altísimo, Él desplegará su poder y gloria en el desarrollo de todo lo que nos ha encomendado.

El pasaje de hoy nos muestra que cuando el Señor ejerza su poder y haga cumplir su voluntad, se conocerá que Él es el Dios Todopoderoso.

No debemos preocuparnos por los egipcios personales que aparezcan en el desarrollo de la misión, ya que el Altísimo mostrará su poder ante ellos, y sabrán que se enfrentan al Rey de reyes y Señor de señores. ¡Debemos ser fuertes y valientes, porque el Señor nuestro Dios nos acompaña siempre!

Pr. José N. Corrales

[email protected]

@pastorcorrales