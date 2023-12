Lucas 1:38 NVI

[38] —Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó.

Muchas veces nos preguntamos porque nos suceden determinadas situaciones, incluso hasta podemos terminar discutiendo con Dios por algo que no nos agrada, o no comprendemos.

Hace miles de años un ángel del Señor llamado Gabriel visitó a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María.

Gabriel le explicó a María que quedaría embarazada y daría a luz un hijo, y le pondría por nombre Jesús.

María preguntó a Gabriel, ¿Cómo podrá suceder eso, puesto que soy virgen? Y el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.

María aunque muy probablemente no entendía a cabalidad como se desarrollaría ese gran evento que le acababa de anunciar el ángel, dijo lo expresado en el pasaje de hoy: aquí está la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho.

María es para nosotros un extraordinario ejemplo de sumisión a la voluntad del Señor.

Aunque no entendamos completamente como Dios hará algo a lo que nos ha llamado, debemos permanecer firmes en su voluntad.

No importa que no comprendamos porque está sucediendo algo que para nosotros no tiene sentido, o que pudiéramos creer que no debiéramos padecer.

Debemos estar firmes siempre en nuestra Roca que es Jesucristo y decir: aquí estoy que se haga en mi conforme mi Cristo quiera. ¡Amemos al Señor con todo el corazón, alma y con toda nuestra mente!

Pr. José N. Corrales

