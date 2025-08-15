Mateo 16:24 RVA2015

[24] Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.

https://bible.com/bible/1782/mat.16.24.RVA2015

Muchos creen que ser un seguidor de Cristo, es obtener fama, poder, riquezas, y todas las cosas con que el mundo seduce a la humanidad.

Esas personas no vienen a buscar a Dios, no están interesados en honrarlo, ni mucho menos en servirle, lo que desean es obtener dividendos.

La Escritura nos muestra que tener una relación verdadera con el Todopoderoso, implica dejar de lado nuestros intereses, no practicar el pecado, y alinear totalmente nuestra vida a la voluntad del Altísimo.

Los que seguimos a Jesucristo, no lo hacemos por lo que puede darnos, lo hacemos por lo que ya nos dio; libertad del pecado y vida eterna. En Cristo tenemos una esperanza viva.

Sigamos al Maestro porque nos otorgó gracia y misericordia, para pasar de muerte a vida en abundancia. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por Él.