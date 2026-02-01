Tras un exhaustivo despliegue de experticias técnico-científicas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lograron la captura del presunto responsable del homicidio del mototaxista Lewis Jaciel Chacoa La Rosa (40), hecho ocurrido el pasado 25 de diciembre en el sector Vaca Feliz.

Detalles de la captura

La detención fue ejecutada por agentes adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tumeremo. El sujeto, identificado como Greivis Figuera Maneiro (26), fue interceptado en la Troncal 10, específicamente en la avenida El Dorado, parroquia Sección Capital Tumeremo, municipio Sifontes.

El móvil del crimen

De acuerdo con las investigaciones de campo y el trabajo de inteligencia, se determinó el siguiente modus operandi: Figuera solicitó los servicios de transporte a la víctima para trasladarse hacia una zona despoblada.

Durante el trayecto, el agresor utilizó un arma blanca (cuchillo) para exigirle a Chacoa la entrega de dinero en efectivo, su teléfono celular y su casco de seguridad. Ante la resistencia de la víctima, el victimario le propinó múltiples heridas punzopenetrantes, causándole la muerte de manera inmediata en el sitio.

Evidencias y procedimiento judicial

Durante el procedimiento policial, los funcionarios lograron colectar como evidencia un casco de seguridad perteneciente a la víctima, el cual se encontraba en posesión del detenido.

El ciudadano Greivis Figuera Maneiro ha quedado a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial Penal del estado Bolívar, organismo encargado de continuar con el proceso legal correspondiente.