Nuevamente, las fuertes lluvias azotaron a Ciudad Guayana, ocasionando el colapso de una vivienda debido al sedimento de tierra de una cárcava, que data de más de 20 años en el sector Pinto Salinas, en San Félix.

No se registraron heridos ni víctimas fatales, sin embargo, dejó un sentimiento de dolor en la señora Benigna Acosta, propietaria de la casa derrumbada, que además albergaba a cuatro familias que perdieron sus hogares hace dos meses.

En el rostro de la afectada solo reflejaba desespero e incertidumbre por encontrar un lugar seguro, adecuado para ella y demás familias damnificadas.

«En el momento de la lluvia yo estaba abriendo una cuneta y cuando veo se deslizó, llevándose la mitad de mi casa. Ni siquiera me dio tiempo de sacar las cosas más importantes porque estaba cavando un hueco aquí», contó.

Acosta expresó que su única esperanza es la fe que tiene puesta en «Dios» y que sea él quien haga un milagro por ella y las otras personas afectadas de la comunidad.

Refugio

La noche del domingo, los damnificados durmieron afuera de la casa derrumbada, ya que, la iglesia, que usan como refugio, estaba lleno; mientras que se desconoce el motivo del porqué no los trasladaron hasta el módulo policial que también tiene la misma función.

«No sé qué vamos a esperar del gobierno que tenemos. Que nos digan de una vez, si nos toca meternos a una alcantarilla. Nos tratan como si fuéramos una mosca o una plaga que los fuéramos a picar», testificó.

Por su parte, Yolanda Marcano, otra de las afectadas, relató su experiencia en el refugio, que ha sido su hogar desde hace dos meses cuando perdió parte de su casa.

Marcano expresó su desesperación por la falta de solución y pidió ayuda para encontrar una vivienda lo más pronto posible.

«Nosotros no queremos una bolsa de comida ni refugio, queremos una casa, que nos ubiquen, por favor», insistió.

Miedo en los afectados

En medio de la lluvia del domingo, los afectados afirmaron que han tenido una crisis terrible de miedo al ver como se caen las casas una a una.

El video que estuvo rodando en las redes sociales, grabado por Yolanda, dijo que no sabe como sacó la fuerza para agarrar su teléfono y grabar el incidente.

Asimismo, manifestó que es la única manera de que las personas conozcan las situación por la que ellos están pasando y las autoridades gubernamentales busquen solucionarles.

«Esta situación lo que ha venido es creando nervios en mi mamá, uno no puede vivir en esta angustia, tampoco en un refugio metidos ahí donde no tenemos ni para cocinar», destacó otra afectada, quien no se identificó.

Promesa del gobernador del Estado

El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, realizó una recorrido por las zonas afectadas donde constató que 12 familias quedaron afectadas en Pinto Salinas.

Debido a la situación, él mismo prometió para esta semana entregar nuevas casas a los afectados y demoler las que colindan con esta cárcava para que más nadie viva en esta zona de riesgo.

«Unas tendremos que comprarlas, porque no las tenemos hechas y otras tenemos que hacerlas, pero no en este sitio», enfatizó.

Gobierno nacional enviará recursos

Durante su programa semanal, el presidente Nicolás Maduro informó que habría conversado con el gobernador Ángel Marcano para aprobarle los recursos necesarios y apoyar a las familias que perdieron sus casas y enseres.