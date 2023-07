«Debemos garantizar una transición en paz. No podemos pretender llegar a la presidencia de la República en el 2025 y decir que vamos a disolver todos los poderes. Tenemos que construir la reinstitucionalización. Eso sería un ‘Carmonazo electoral'», dijo en entrevista con el periodista Vladimir Villegas.

Prosperi insiste en que es el momento de la oposición de apostar al cambio en Venezuela y no a que prevalezcan los intereses particulares.

«Si en un supuesto negado, no quedo electo en las primarias, yo el mismo 22 de octubre en la noche seré un soldado más de la causa que se llama Venezuela y espero lo mismo de mis colegas. Si no gano no es que yo voy a ir hasta el final, yo el 22 soy un soldado más de quien quede electo en las primarias», precisó.

Asimismo, destaca que la oposición debe prepararse para más inhabilitaciones y obstáculos.

«Nosotros tenemos que estar preparados porque es probable que las inhabilitaciones continúen en los próximos días. El gobierno va a buscar todos los mecanismos necesarios para impulsar una abstención en Venezuela y hoy nosotros tenemos que vencer el abstencionismo», concluyó.