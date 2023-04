Carmen DeLeon inicia una nueva etapa como artista independiente estrenando su primer sencillo de este año, en el que aporta algo especial al pop el cual será, de ahora en adelante, el género que la caracterizará de manera definitiva.

“Entre tú y yo” es el nombre de este tema donde, «La nueva estrella del pop latino», invita a sus oyentes a una noche llena de lujuria mientras explora una química increíble con alguien que llamó su atención en la pista de baile, dejando claro que nada puede interponerse entre una mujer que sabe lo que quiere.

La hipnotizante voz de la artista venezolana, se complementa con un ritmo enérgico repleto de sintetizadores y elementos jazzísticos.

«Estoy demasiado emocionada por este capítulo en mi vida. Me gusta poder experimentar con sonidos nuevos, y este me parece perfecto para la historia del tema. Me encantó trabajar con mis amigos Orlando Vitto y Renzo Bravo, son extremadamente talentosos y, aparte de ser mis productores, son mis amigos, por lo que confío plenamente en ellos», comentó Carmen DeLeon.

Historia

En cuanto a la historia del single, que ella misma escribió, aseguró: «Esta canción significa mucho para mí, porque siempre he sido una mujer muy extrovertida. Cuando un hombre me gusta, yo voy y le digo sin miedo alguno».

«Entre tú y yo» llega tras el éxito mundial que tuvo Carmen DeLeon cuando unió fuerzas con su compatriota Micro TDH en «Bésame Bonito Remix». La colaboración ha logrado casi 25 millones de streams globales hasta la fecha y sigue siendo un favorito de los fans, uniéndose a su lista de prestigiosas colaboraciones junto a «Juegas» con el fenómeno urbano Feid, «Pasado» con el dúo colombiano de pop urbano Cali y El Dandee, y «Shake» con el ganador del Grammy Ne-Yo.

En los últimos meses, Carmen DeLeon se ha encontrado de gira por Norteamérica junto a la artista marroquí Faouzia, cantando el Himno Nacional ante decenas de miles de personas en un partido de los Chargers de la NFL y participando en la temporada de festivales con actuaciones estelares en el Ruido Festival (Chicago, EE.UU.), el Riverland Festival (España) y el Coca Cola Flow Fest (México) en 2022.

Su voz inigualable, sonidos eclécticos y letras apasionadas marcarán esta nueva historia musical de Carmen DeLeon.

Pueden estar al tanto de los lanzamientos, conciertos y nuevos proyectos de Carmen DeLeon siguiéndola a través de su cuenta oficial en Instagram: @carmendeleon.