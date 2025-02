PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN PABLO II

LA CATEDRAL DE TODOS

DIÓCESIS DE CIUDAD GUAYANA

PUERTO ORDAZ – ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

«La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo»

San Juan Pablo II

CARTA A LOS CRISTIANOS (58)

Discípulos de Esperanza

«… a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los ha elegido a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo cuanto pidan en mi Nombre» (Juan 15, 15-16).

Queridos hermanos, Jesús, el Señor, no se guardó nada para sí de lo que Dios Padre le confió, y eligiéndonos como sus amigos, nos hizo partícipes de esa confianza. Además, nos convirtió en sus discípulos.

Discípulos llamados a imitarlo y configurar nuestra vida con la suya para hacer lo que Él hace, aunque a la lógica humana suene absurdo, como perdonar 70 veces 7 (Mateo 18, 22), porque ya Él nos ha perdonado con esta «fórmula matemática» que da sus frutos para quien es capaz de vaciarse de sí mismo y llenarse de Él. También nos dice: que quien quiere ser importante, ser el primero, ser grande, que sea el último de todos y el servidor de todos (Marcos 9, 30-37), propuesta que en los cálculos humanos no tiene cabida porque el ego si no es aplacado por la humildad, tiende a creerse el más relevante, y por consiguiente podemos continuar por el camino discutiendo sobre cosas superflua, dejando a un lado el mensaje del Evangelio, que es el mismo Cristo que nos hace Discípulos de Esperanza en una sociedad que, aunque no lo reconozca, necesita del Dios que da la vida y la da en abundancia (Juan 10, 10), del Dios que nos perdona sin condición, sin reproche, sin preguntar por nuestro pasado ni apuntar a nuestro pecado (Marcos 2, 1-12), del Dios que nos salva desde la Cruz (Lucas 23, 43), del Dios que nos hace sus amigos si hacemos lo que Él nos manda (Juan 15, 14).

Necesitamos de Jesucristo, diría el cardenal Francisco van Thuan, para caminar con una esperanza inquebrantable, tener un fe a prueba de sufrimiento, de un Amor que pulveriza el odio. Para que esto suceda, queridos hermanos, debemos dejarnos tocar el alma por Dios para que sane nuestras heridas, cure nuestras enfermedades, haga arder nuestro corazón, y una vez más le digamos como Pedro: Señor, Tú sabes que te amo. (Juan 21, 17).

Queridos hermanos, siendo Discípulos de Esperanza, atrevámonos a decirle a Jesús, nuestro Señor:

Despójame, Señor:

Despójame, Señor, de mis cálculos y pronósticos, para Confiar en ti.

Despójame, Señor, del confort para salir a Anunciarte.

Despójame, Señor, del ego para practicar tu Humildad y tu Sencillez.

Despójame, Señor, de mis pretensiones para Imitarte en tu Entrega.

Despójame, Señor, de pretender ser el más importante para Servir como Tú.

Despójame, Señor, de todo rencor y odio para Perdonar a tu estilo, sin condición.

Despójame, Señor, de toda apariencia para ser Auténtico como lo eres Tú.

Despójame, Señor, de lo que quiero yo para Hacer la Voluntad de Dios Padre.

Despójame, Señor, de la soberbia y de la arrogancia para ser Manso y Humilde de corazón como Tú.

Despójame, Señor, de la vanidad para Revestirme de Ti.

Despójame, Señor, de la envidia para Alegrarme con y por mis hermanos.

Despójame, Señor, de mis planes, para Entrar en los tuyos que son y siempre serán mejores que los nuestros.

Despójame, Señor, de todas ambición personal para Optar por tu Causa que es el Reino de Dios Padre y su Justicia.

Despójame, Señor, de mi vida para que seas Tú el que Vive en mí.

Despójame, Señor, de mis dudas para Abandonarme en Dios Padre como Tú.

Despójame, Señor, de mí para Llenarme de Ti.

Señor, Jesús, que nuestro encuentro Contigo haga nuestra vida más apasionante, y seamos los Discípulos de Esperanza que Tú quieres que seamos. Amén.

Ánimo, La Esperanza no defrauda

P. Gerardo Moreno

Oración por el papa Francisco

En Comunión con nuestra Diócesis y toda la Iglesia nos unimos en oración por el Santo Padre, el papa Francisco, para que Dios, Uno y Trino, lo abrace con la salud y sanación en abundancia, y Nuestra Señora de Coromoto, interceda por él.

Que repiquen las campanas por la canonización del Doctor José Gregorio Hernández, nos unimos a esta buena noticia.

Agenda

Viernes 28, 4:30 PM: Por nuestra parroquia Santa Teresa de Jesús, nos encontramos para la procesión con el Santísimo y luego la eucaristía bajando la calle 10 de Alta Vista Sur, detrás de la escuela.

Sábado 1 de marzo: nos encontramos en la plaza de Villa Alianza. A las 4:30 PM comenzaremos la procesión con el Santísimo y luego tendremos la eucaristía.

Sigamos haciendo de nuestra Catedral San Juan Pablo, una Iglesia de puertas abiertas, la Catedral de todos.

Gracias a Dios, a nuestros bienhechores y a nuestra comunidad, ya culminamos el trabajo de los aires acondicionados y estamos terminando de colocar los vidrios para así cerrar el área donde celebramos la misa.

Acérquense para que vean los avances en nuestra Catedral, la Catedral de todos.

Con la Gracia de Dios estamos finiquitando una etapa. Ánimo