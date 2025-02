Con la administración del Padre Gerardo Moreno, la Catedral San Juan Pablo II ha experimentado avances notorios en su construcción, sin embargo, aún falta mucho para finalizar el único templo en el mundo dedicado al Papa peregrino.

En una entrevista con Nueva Prensa, el párroco dijo que lo que ha sido el 2024 e inicio de este año han podido culminar algunas cosas que catalogó como prioridad, entre ellas la instalaciones de 10 aires acondicionados tipo ‘split’ en la zona, que actualmente se usa para hacer la eucaristía

En ese mismo espacio terminaron de poner las ventanas panorámicas, faltando solo la parte donde está el altar, trabajo que ya está en ejecución.

Urge el asfaltado

Otro de los avances que han querido realizar, pero sin éxito, es el asfaltado.

Moreno mencionó que Sidor donó unas cuantas toneladas de escoria, que usarán para colocar en el espacio destinado para el estacionamiento.

El Padre explicó que durante la temporada de lluvia, la tierra se vuelve charco y se requiere ayuda para culminar el asfaltado, siendo una de las cosas que tienen pendiente.

A su vez, manifestó que ha solicitado ayuda al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano y al alcalde Tito Oviedo.

«Le he enviado mensajes al gobernador, le he mandado mensaje al alcalde con personas cercanas a él, pero todavía no tenemos una respuesta de lo solicitado».

«Requerimos la retroexcavadora para apartar y regar el material», también «la máquina de rodillo para compactar el material y las personas puedan caminar sin ningún inconveniente. Pero, no hemos tenido respuesta», explicó.

El Padre Gerardo Moreno enfatizó que necesitan esos equipos actualmente para hacer «ese trabajo con la escoria, que nos donó Sidor.

Infraestructura de Catedral San Juan Pablo II

Con respecto a la infraestructura, el párroco informó que la parte inferior de la edificación se encuentra a un 95 % de estar terminado, mientras que reveló ya ha mantenido conversaciones con Monseñor Carlos Alfredo Cabeza para construir dos columnas en la parte superior.

«Estamos viendo con la gracia de Dios, si comenzamos a vaciar, al menos dos columnas que servirían para sostener el techo», sin embargo, mencionó que realizar este avance «es muy costoso.

«Vaciar una o dos columna implica mucho dinero», puntualizó, rogando que «Dios permita que los mismos guayaneses, las instituciones públicas y privadas puedan apoyar en esta obra», que puede rondar como mínimo unos 20 mil dólares para su ejecución «que implica mandar hacer la formalidad para poder vaciar y la maquinaria especializada para llegar hasta la altura destinada de la columna».

En cuanto a los recursos, Moreno aclaró que los recursos recibidos para ejecutar las obras en la Catedral vienen de donaciones. «De gente que nos ha apoyado a nivel de dinero y de materia. Con eso, hemos logrado esas cosas».

El párroco de la también conocida Catedral de Ciudad Guayana agradeció a todas las personas e instituciones privadas y públicas que «nos han apoyado» como CVG, CVG Logística, Venalum, Sidor y Minerven.

Para cerrar, el Padre hizo llamado a todas la comunidad guayanesa en general, demás instituciones privadas, a la Gobernación del estado Bolívar y a la Alcaldía del municipio Caroní para que «volteen la mirada y nos ayuden a seguir emprendimiento esta obra», siendo privilegiada Ciudad Guayana con una catedral con el nombre de Juan Pablo II.

Inicio de la construcción

La edificación se empezó a construir en el año 2001 durante el gobierno de Antonio Rojas Suárez, siendo interrumpida en el 2005 cuando Francisco Rangel Gómez era gobernador del estado por problemas económicos.

Hasta el momento, ningún gobernante ha retomado la construcción.