Los cuadros del Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, Guayanés FC y Los Olivos buscarán en el marco de la tercera fecha del torneo de la Liga Oficial Senior Francisco Martín las victorias que les permita proseguir en la vanguardia del torneo, que cumplirá su tercera fecha.

Pero para conseguirlo, tendrán que enfrentarse a duros rivales, primero los itálicos jugarán ante Guayanés, en tanto que Los Olivos lo harán ante Venalum, equipo que tiene un partido menos, resultante de las innumerables suspensiones por lluvia.

Pero vamos paso a paso. Que pasó en la jornada dos?

En la última fecha jugada, Guayanés FC doblegó a la Unexpo con marcados de dos goles por cero, con tantos anotados por intermedio de Wilmer “Chivo” Narváez y el veterano William Valencia, lo que le dio al cuadro de Castillito cuatro puntos, tras sumar el que obtuvieron en el empate a un tanto con Venalum FC en la primera fecha.

Los Olivos mientras ganaron un cerrado duelo al Colegio de Ingenieros con pizarra de un tanto por lado, con anotación lograda por William “El Guaro” Salabán, y también suman 4 unidades.

Mientras que el Centro Italo luchó a brazo partido con un rival como el del Centro Portugués, que en su cancha terminó de igualar las acciones, con goles de José Cordero por el Centro Portugués y el goleador de siempre Eliezer “Coto” Martínez por el cuadro itálico.

¿Qué viene en la tercera fecha?

Ahora se vendrá la tercera fecha del joven torneo y los cotejos ya preanunciados se muestran de sumo interés.

Temprano en la mañana, el local Centro Italo de Guayana de Jorge Catrinaccio recibirá la visita del elenco Guayanés FC de la mano del “profe” Rafael Maza, ambos con cuatro puntos en su haber e invictos.

Sin lugar a dudas este último, el choque de la jornada, que proseguirá posteriormente a las 10:00 am con la visita de Venalum FC de los técnicos Reinaldo Vidud y José Arzolay a la cancha de Los Olivos, en otro de los encuentros para tomar en cuenta.

Ambos equipos sin mácula de derrota y con la particularidad que este viernes, los «guerreros del aluminio» (Venalum FC) jugarán a partir de las 6:00 pm la final de la III Copa Justicia ante Abogados Bolívar Fútbol, lo que representará que tendrán dos juegos en menos de 16 horas, reto que han asumido los del aluminio, golpeados sin clemencia por los embates de las lluvias que han sido protagonistas sin lugar a dudas en nuestra ciudad, retrasando varios juegos y programaciones.

A las dos de la tarde, la Unexpo también en la cancha de Los Olivos se las verá ante el Colegio de Ingenieros, mientras que la fecha se cerrará con el lance entre el local Centro Portugués Venezolano de Guayana recibiendo la visita del AVM FC, la tropa que lleva de la mano Antonio Montaño.

Tercera jornada sábado 28-06-25

– C.I.V.G vs Guayanés 8:00 am en el Centro Italo

– Venalum FC vs Los Olivos. 10:00 am en Los Olivos

– Unexpo vs Ingenieros 2:00 pm en Los Olivos

– C.P.V.G vs AVM FC 3:30 en el CPVG

Tabla de posiciones Liga Senior «Francisco Martín»

EQUIPOS JJ JG JP JE GF GC PTOS Club Italo 2 1 0 1 6 1 4 Guayanés FC 2 1 0 1 3 1 4 Los Olivos 2 1 0 1 1 0 4 Col. Ingenieros 2 1 1 0 2 2 3 Portugués 2 0 0 2 1 1 2 Venalum FC 1 0 0 1 1 1 1 AVM FC 1 0 0 1 1 1 0 Profe Unexpo 2 0 2 0 0 7 0