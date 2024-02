Jhoulys Chacín emitió un comunicado en el que se disculpó por incurrir en una violación del Programa Antidopaje de la LVBP durante la temporada 2023-2024.

«Para todos es conocido en este momento que di positivo a un control antidopaje en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, situación que me tiene absolutamente avergonzado, desde todo punto de vista, porque desde que inicié mi carrera en 2005 he procurado jugar el beisbol de la manera correcta y siguiendo todas las reglas, incluyendo las de los programas antidopajes», señaló.

El escrito fue divulgado poco después que la Junta Directiva de la LVBP anunciara que el derecho de los Leones del Caracas, diera positivo en una prueba de control antidopaje, conforme a los protocolos y procedimientos previstos en el PALVBP, realizada el 10 de enero de 2024.

«Desafortunadamente, y para mi sorpresa, un medicamento que estuve tomando para controlar mi peso fue lo que ocasionó la violación del Programa Antidopaje de la LVBP», continuó el exligamayorista.

«Desde niño, y más aún desde que firmé al beisbol profesional, he cumplido a cabalidad todos los lineamientos para que el beisbol sea un juego limpio y muestra de ello son las innumerables pruebas antidopaje que he realizado en mi carrera, especialmente en las Grandes Ligas, en las cuales nunca mi nombre se vio involucrado en alguna violación de las normas».

Chacín había admitido su falta ante la LVBP y con base en los argumentos esgrimidos en su comunicación, se acordó la aplicación del procedimiento determinado en el literal c, del artículo 38 del PALVBP.

Por lo que se rebajó un tercio de la suspensión de 20 juegos, prevista en el artículo 32. Sí que deberá cumplir una suspensión de 12 juegos la próxima campaña 2024-2025.

«Quiero recalcar que en este 2023, por primera vez desde que firmé al beisbol profesional, no jugué durante la temporada de Estados Unidos, y por otras razones personales no pude hacerlo en ningún otro circuito, por lo que al momento de ir a jugar con los Leones del Caracas no me encontraba en las mismas condiciones de años anteriores», precisó.

«Para nadie es un secreto que en los últimos años he estado luchando para mantener el peso ideal para salir al terreno de juego, y como no estuve trabajando con ninguna organización estuve utilizando un medicamento que funciona como un supresor del apetito, cometiendo el error de no consultar a los médicos para asegurarme que no tuviera ninguna sustancia que fuese a violar cualquier programa antidopaje, en este caso el de la liga venezolana”, añadió el derecho en su explicación.

«Esto me permitió bajar de peso y al mismo tiempo eliminar algunos dolores en la espalda de los cuales también he venido sufriendo en los últimos años debido al sobrepeso. Mi mayor error fue desconocer que dicho medicamento contenía alguna sustancia prohibida… Por esa razón asumo mi error y también las consecuencias».

El marabino, de 36 años de edad, exhibió balance de 2-2, con 3.04 de efectividad, en seis inicios durante la ronda regular. Mientras que en la postemporada su récord fue de 1-2, con un PCL de 4.40, en seis aperturas, incluida la Gran Final, como adición de Cardenales de Lara.

Tiburones de La Guaira lo tomó como refuerzo para la Serie del Caribe Miami 2024, pero no pudo lanzar por molestias en el brazo.

«Quiero expresar que estoy en total apoyo del Programa Antidopaje, no solo de la LVBP, sino de cualquier liga de beisbol profesional, principalmente porque nunca en mi vida he consumido alguna sustancia anabolizante o esteroides para mejorar el rendimiento de mi juego, nunca lo haría y estoy en contra de su uso, no solo por las ventajas deportivas, sino por los problemas de salud que eso podría conllevar en tu cuerpo. Les aseguro que no consumí ese medicamento con la intención de tomar algún tipo de ventaja en mi rendimiento dentro del terreno de juego, que fue un error involuntario y no un caso de dopaje para mejorar mi rendimiento y hacer trampa dentro del terreno de juego», puntualizó.

«Reitero mi compromiso como profesional ante la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y lamento profundamente que mi nombre esté involucrado en este lamentable episodio, porque lo único que he querido durante mi carrera es representar a Venezuela en lo más alto, como lo he podido hacer no solo en las Grandes Ligas, sino en tres ediciones del Clásico Mundial y las dos últimas Series del Caribe, por lo que ofrezco mis disculpas a toda la Junta Directiva de la LVBP, así como a mi organización, Leones del Caracas, a los fanáticos y a mi familia por este error que espero no opaque de alguna manera mi intachable comportamiento y trayectoria como pelotero profesional», concluyó.