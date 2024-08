Después de cinco años de ausencia, Chayanne volvió a los escenarios, demostrando que su talento y energía están más vivos que nunca.

En su primer concierto del «Bailemos Otra Vez Tour» en San José, California, el icónico cantante puertorriqueño deslumbró a miles de fans en el SAP Center con coreografías y movimientos que superaron todas las expectativas.

Condición física envidiable

A sus 56 años, Chayanne mostró una condición física impresionante, bailando con la misma pasión que siempre lo ha caracterizado en «Bailemos Otra Vez Tour».

En una reciente entrevista, el artista compartió su secreto.

«Siempre he mantenido una rutina de trabajo que incluye mi preparación física todos los días. Debo mantenerme en forma para la gira, entreno antes de los ensayos. Corría mucho antes de practicar las coreografías… ¡Mucho cardio! He llevado una vida saludable, y mis coreografías y mi trabajo son lo que me han mantenido en forma todos estos años», reveló.

La clave de su excelente estado físico radica en la disciplina y dedicación que ha mantenido a lo largo de los años.

Tanto su estilo de vida saludable como sus rigurosos ensayos le han permitido conservarse «como uva» con el paso del tiempo.

Repertorio inolvidable

El concierto incluyó clásicos como «Torero» y «Dejaría Todo», junto con nuevos éxitos como «Bailando Bachata», «Como Tú y Yo» y «Te Amo y Punto».

Chayanne logró reconectar con su audiencia, guiándolos por un recorrido emocional a través de su música.

«El crecer juntos es un viaje en el tiempo», destacó durante el show.

Gira más extensa

La gira, que abarca más de 40 shows, es la más extensa que Chayanne ha realizado en Estados Unidos.

Con dos paradas consecutivas en Miami, el artista expresó su emoción.

«Esta es la gira más grande que he hecho en USA», dijo.

El concierto inaugural fue un rotundo éxito, con un sold out en su primera fecha y una entrada sorpresa que deslumbró al público.

Ícono latino

Chayanne, con más de 50 millones de álbumes vendidos y múltiples éxitos en la lista Billboard Hot Latin Songs, se ha consagrado como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial.

Su capacidad para combinar el canto con el baile lo ha convertido en un pionero y en un referente indiscutible en la música latina.