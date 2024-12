La cantante colombiana Shakira ha sorprendido al público al revelar un detalle íntimo y emotivo de su vida.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la intérprete de «Hips Don’t Lie» compartió cómo el vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin, se convirtió en un pilar fundamental durante su proceso de recuperación tras la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2023.

Según Shakira, Chris Martin no solo demostró ser un amigo leal, sino que también se preocupó constantemente por su bienestar y salud emocional.

«Estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí con el corazón roto. Me llamaba todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría», confesó la cantante, destacando la empatía y sensibilidad del intérprete de «Viva la Vida».