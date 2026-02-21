Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) esclarecieron el homicidio de Deivis Quintero, conocido como «El Tamarindo», un músico y vendedor de comidas en el Club Náutico de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

La víctima, de aproximadamente 49 años y residente en el municipio Angostura del Orinoco, había sido reportada como desaparecida el 25 de noviembre de 2025, generando alerta entre familiares y la comunidad local que compartió avisos en redes sociales.

Una mujer, presuntamente involucrada en los hechos, fue detenida y confesó plenamente: Quintero fue dopado y lanzado desde el Puente Angostura hacia las aguas del río Orinoco. Otra fémina implicada en el suceso huyó del país hacia España, según fuentes policiales.

Quintero era una figura conocida en la capital bolivarense por su trabajo en el Club Náutico, donde regentaba un puesto de bebidas y comidas, además de su pasión por la música. Su desaparición, anunciada ampliamente en plataformas como Instagram y Facebook desde finales de noviembre, movilizó búsquedas comunitarias sin éxito hasta este esclarecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos del crimen, que podrían estar relacionados con rencillas personales o actividades locales no especificadas. El CICPC continúa las investigaciones para capturar a la prófuga y esclarecer todos los detalles, mientras la familia exige justicia.