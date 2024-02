Las fallas se han venido presentando desde hace más de un año, pero, en los últimos seis meses se ha intensificado esta situación, donde los usuarios han pasado molestias al no ser atendidos por parte de los trabajadores de Cantv, no sólo eso, sino que no existe una oficina en el municipio Piar, donde se lleven las denuncias y quejas de aquellos que si pagan la factura mensualmente

Carlos Odreman, expresó que lleva mucho tiempo sin señal y aún así ha tenido que cancelar las facturas cada mes y así evitar que le corten el servicio, “mi oficio es hacer trabajos a los estudiantes, además, de investigar lo que sus profesores le mandan, ahora desde hace varios meses no he podido trabajar motivado a que el Internet ABA, no funciona, hago el llamado al Gerente de la empresa para que envíe un personal para que averigüé porque la falla y ausencia”.

Llamado sin respuesta

Mientras que María Farrera, aseguró que ha tratado de comunicarse a Cantv por las distintas vías que ofrece y a un número de atención que ofrecen a través de WhatsApp, pero, no hay forma, “no hay forma de obtener respuestas, seguimos incomunicados mientras vemos a los técnicos dando vueltas por las calles de Upata, necesitamos que el gerente de la empresa de resultados positivos ante la grave situación que estamos presentando cientos de usuarios del municipio Piar”.