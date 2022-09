Vecinos del sector Vista Alegre II, ubicado en Ciudad Bolívar, denunciaron ante la corresponsalía de Soy Nueva Prensa Digital, el colapso de la vía que los comunica con Vista Alegre I, debido al cúmulo de basura que obstruye el sistema de drenaje, estancando así el agua de lluvia, que a su vez, deteriora el asfalto.

«Desde hace tiempo estamos solicitando a las autoridades que intervengan para que no se caiga el tramo que uno a los dos sectores, ya que amerita un embaulamiento urgente, que se acercen al sector para que hagan la supervisión y se cercioren del requerimiento que hacemos, esto se encuentra en pésimo estado y cuando llueve se inundan las calles, y para salir es casi imposible», denunció Wiston Márquez, residente del sector.

Henry Añez, otro vecino afectado, explicó que la canal de agua está tapada por la cantidad de basura que lanzan las personas.

«Debido a las lluvias que arrastran el basurero desde el puente de Los Coquitos, se tapa la canal y por razones de salud no he podido limpiar, además que se requieren herramientas que no tengo para la limpieza correcta. Solicito a los entes encargados para hacer el mantenimiento por favor, darse una vuelta por Vista Alegre, la calle principal, es urgente, ya se me cayó el paredón del patio, no quiero que se me caiga la casa”, dijo.

Al momento que los vecinos manifestaban sus denuncias, se acercaron otros miembros de la comunidad para sumarse a los reclamos.

«Es urgente la limpieza de la canal, el sector lleva años pidiendo a las autoridades mantenimiento profundo de la canal (…) Esperamos repuesta, no queremos que nos pasé lo mismo que suscitó con los puentes de Los Aceiticos y Primero de Mayo, solicitamos que haya una intervención por parte de los organismos competentes, porque ya han cedido las aceras y brocales», manifestó Noel Galito, miembro del Consejo Comunal Vista Alegre.

Galito, concluyó que tanta basura se debe a la ausencia del aseo urbano en el lugar, por lo que, a su juicio, los vecinos se ven obligados a lanzar los desechos en la vía, y las lluvias arrastran con todo a su paso, llegan hasta la caída de agua para obstruir la canal, lo que genera que se inunde la calle y sea imposible el tráfico.