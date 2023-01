Ciudad de México.- El Gobierno de Ciudad de México anunció este miércoles la detención de 10 personas relacionadas con el atentado contra el popular periodista Ciro Gómez Leyva, quien salió ileso en diciembre pasado de un ataque armado.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló la información tras una docena de cateos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) y la Fiscalía de la capital con la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscalíaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos», notificó la mandataria capitalina en Twitter.

Aunque la funcionaria no ofreció más detalles por el momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, prometió ampliar la información en una rueda de prensa posterior.

Gómez Leyva, uno de los periodistas radiofónicos más populares de México, denunció el 16 de diciembre que dos personas le dispararon con la «clara intención» de asesinarlo.

«A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades», relató entonces el comunicador en Twitter.

El atentado ha causado polémica en México por tratarse de uno de los comunicadores más reconocidos del país y por la cobertura crítica que realiza frente a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido que el crimen no quedará impune pese a las diferencias ideológicas.

«Reitero, no habrá impunidad», remarcó este miércoles Sheinbaum, quien pertenece al partido de López Obrador.

Los hechos ocurren mientras México se consolida como el «país en paz» más peligroso para la prensa, al concentrar 20 % de los asesinatos de periodistas en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Mientras que otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos tan solo el año pasado.