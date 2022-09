Clarines, estado Anzoátegui. A partir de las 7 de la mañana de este miércoles 21 de septiembre, se dará inicio a los actos procolares y posterior inicio del encendido y recorrido de la antorcha de los Cuadragésimos primeros Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, y se hará en Clarines, estado Anzoátegui, sede de la empresa CVG Conacal.

Con la premura del tiempo, parte del Comité Organizador de estas justas laborales, que ya mostraron la envergadura de la justa, con la brillante elección de la reina llevada a cabo el pasado viernes, se dispusieron para lo que será este nuevo paso de cara a la apertura de las justas laborales más influyentes que tiene toda la Región Guayana.

De acuerdo a lo que se conoció, el protocolo ha quedado definido con el ya mencionado inicio a las 7:00 am, con la bienvenida del personal de CVG Conacal, mientras que al as 8:00 am se cumplirá el inicio del encendido del fuego laboral, que saldrá desde el nivel 200 de El Cerro Peña Blanca, y de ahí la comitiva tomará rumbo al segundo nivel del Cerro Peña Blanca, antes de llevar a cabo un amplia recorrido por las instalaciones de CVG Conacal.

Está fijado además para las 9:00 am, la entrega del fuego deportivo en el portón de ingreso a la empresa CVG Conacal, que tomará ruta hacia la ciudad de Puerto La Cruz, donde se espera que a las 10:00 am, esté llegando al conocido Paseo La Cruz, en el edificio de PDVSA.

Sobre las 10:30 am se tiene fijado el protocolo de despedida, para tomar destino hacia la población de Anaco, en la que hará proseguirá la posta en la empresa CVG Fábrica de Fábricas Complejo Industrial Hugo Chávez Frías, para cumplir la primera fase de lo que será este recorrido de la antorcha de los Interempresas 2022.

