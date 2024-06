La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cd. Guayana, repudia enérgicamente, las acciones ocurridas este miércoles 5 de junio en el acto realizado por la dirigente María Corina Machado, ocurrido en Ciudad Guayana, en donde el responsable del Comando municipal de campaña por ese partido Vente, *José Cipriano Díaz,* arremetió de forma grosera, sin óptica, ni tino político y menos profesional contra un grupo de periodistas que cubría ese acto para la fuente de política de los medios regionales, nacionales e internacionales. Quienes se vieron amedrentados y violentados durante toda la cobertura del evento en cuestión. Díaz, les impuso trabas para ejercer el verdadero trabajo periodístico, no aceptaremos ni toleraremos estos improperios y menos aun, la labor de nosotros como profesionales del periodismo. Díaz, inflingió malos tratos, vejaciones e insultos; hasta amenazas con la seguridad de sacarlos del evento, algo que rechazamos pública y de manera contundente: Es muy lamentable, que tengamos que tolerar no solo las censuras impuestas por quienes hoy gobiernan a Venezuela, sino, también por aquellos que presuntamente, luchan para salir de esta persecución, cuando lo único que se buscaba, era cubrir un evento de transcendencia política para la región y el país. Esta Junta Directiva ofrece el total apoyo y respaldo a los colegas involucrados y conmina al señor *José Cipriano Díaz*, ofrezca unas disculpas públicas y notorias, sopena de ser declarado «_persona Non grata_» para este gremio y, el «_No cubrimiento informativo de ninguna actividad hecha por el comando Venezuela Caroní, por ende del partido Vente Venezuela._»Asímismo, el CNP, apoya la negativa de no procesar boletines informativos devenidos de este partido Vente. Es muy importante recordarles a todos los partidos políticos, la responsabilidad que adquieren y el respeto inmediato a los que ejercemos como periodistas, que buscamos, procesamos y damos a conocer la información, pues para ello, somos egresados como Comunicadores Sociales, legalmente constituidos y licenciados para ejercer nuestro trabajo, garantizando fehacientemente, la real noticia e información, que muchas veces se ve desviada y opacada por muchos difusores de oficio. Exigimos que el pronunciamiento del señor José Cipriano Díaz, sea lo mas expedito y en el tiempo previsto.

*Junta Directiva CNP Cd. Guayana*

Ciudad Guayana 6 Junio 2024