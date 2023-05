Autoridades del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Guayana, entregaron este viernes, 26 de mayo, nuevos carnets a comunicadores sociales y fijaron posición sobre los colegas no agremiados y quienes ejercen la profesión de manera ilegal.

La jornada se llevó a cabo en el edificio empresarial Nueva Prensa Digital, ubicado en Alta Vista.

«En la ley de la constitución del periodismo, en el artículo 105, dice que es una obligación colegiarse para poder ejercer el periodismo. Y no solamente el periodismo, cualquier profesión universitaria, a todos nos ha costado estudiar y no es justo que uno vaya a una rueda de prensa y estén sentados personas que no son periodistas compartiendo la mesa con los profesionales de la comunicación social», explicó Bladimir Martínez, secretario de Organización del CNP-Guayana.

Martínez agregó que, si no se denuncia a cualquier individuo que practica la profesión ilegalmente, el periodista pasa a ser cómplice y por ende, puede pasar al tribunal disciplinario.

Es por esta razón que deede el CNP han iniciado una campaña para denunciar a los «periodistas piratas».

Juego Nacionales

Samuel Paredes, secretario del CNP-Guayana, también presente en la rueda de prensa, aprovechó la presencia de medios de comunicación para extender la invitación a los Juegos Nacionales de Periodistas. Señaló que están en la preparación de este encuentro y espera que los colegas de la región se involucren en la organización.

«La seccional de Ciudad Guayana ha sido cuatro veces campeón nacional, recordemos que existen 26 seccionales en el país y ser campeones nos da como una especie de plus y somos siempre el equipo a vencer», expresó Paredes.

Los Juegos Nacionales del CNP se llevarán a cabo en septiembre, en el estado Aragua.